Frankfurt scheitert knapp an Amsterdam

Eintracht Frankfurt hat den Einzug in die zweite Quali-Runde der Women's Champions League knapp verpasst. Im Finale der ersten Runde unterlag der Vorjahresdritte der FLYERALARM Frauen-Bundesliga unglücklich 1:2 (0:1) gegen den niederländischen Vizemeister Ajax Amsterdam.

Der Start in die Partie hätte für die Hessinnen nicht schlechter laufen können, denn schon in der achten Minute ging Ajax nach einem abgefangenen Abschlag durch Chasity Grant in Führung. Die Eintracht drängte zwar auf den Ausgleich, hatte aber dabei Pech, als ein Freistoß von Nationalspielerin Laura Freigang an die Latte klatschte (20.).

Nach der Pause gelang dann endlich das 1:1: Laura Prasnikar profitierte von einem Abspielfehler der niederländischen Torfrau Lize Kop und schoss ins verwaiste Tor ein (57.). In der 81. Minute lag die Frankfurter Führung in der Luft, doch erst klatschte Barbara Dunsts Schuss an den Pfosten, von dort an die Hacke der Torhüterin und nochmal ans Aluminium. In der Nachspielzeit wurde es dann bitter: Eshly Bakker traf in der 92. Minute per Fallrückzieher zum Ajax-Sieg.