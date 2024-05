Frankfurt rettet Remis in der Nachspielzeit

Eintracht Frankfurt hat sich eine gute Ausgangslage bewahrt, das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zu erreichen. Der Mannschaft von Trainer Sebastian Haag gelang im Halbfinal-Hinspiel trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands noch ein 2:2 (0:2) bei Bayer 04 Leverkusen. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 5. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky) in Dreieich.

Kerim-Sam Alajbegovic (18.) und Kapitän Francesco Buono (37.) ließen das Team von Leverkusens Trainer Sergi Coral Runge im ersten Aufeinandertreffen im Ulrich-Haberland-Stadion zunächst auf den Sieg hoffen. Die Frankfurter kamen aber durch Christian Prenaj (47., Foulelfmeter) und den eingewechselten Alexander Staff (90.+2, Foulelfmeter) nochmal zurück. Ken Izekor (75.) hatte mit einem verschossenen Foulelfmeter einen dritten Leverkusener Treffer verpasst.

"Das war ein hervorragender Auftritt von Leverkusen", lobte Jens Nowotny, Co-Trainer der deutschen U 15-Nationalmannschaft und früher selbst viele Jahre für Bayer 04 am Ball. "Leverkusen hat mit der Geschwindigkeit und der körperlichen Durchschlagskraft immer wieder für Gefahr gesorgt. Defensiv hat das Team eine klare Struktur. Aber auch Eintracht Frankfurt hat bei hohen Temperaturen alles gegeben."

Eintracht-Trainer Sebastian Haag meinte: "Wir sind sehr glücklich über die zweite Halbzeit. Wir sind zunächst nicht so aufgetreten, wie wir das wollten. Wir haben viele lange Bälle gespielt. Der erste Durchgang war von Leverkusen sehr kontrolliert. Die Jungs haben aber die Leidenschaft und die Emotionen, die Eintracht Frankfurt ausmachen. Wir haben immer daran geglaubt, das Spiel noch zu drehen."

Bayer 04 startet spielbestimmend

Die in der Meisterschaft unbesiegten Leverkusener begannen auch im ersten Duell um den Einzug ins Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft spielbestimmend und erarbeiteten sich schon in der Anfangsphase gute Chancen. Ein Versuch von Kerim-Sam Alajbegovic von der Strafraumgrenze ging knapp über die Latte. Jeremiah Mensah verpasste nach einer Kombination über die rechte Seite mit der Hacke knapp das Tor. Und Alajbegovic traf nach einem Doppelpass das Außennetz.

In einer Phase, in der die Frankfurter besser in die Partie kamen, ging Bayer 04 Leverkusen dann doch in Führung. Alajbegovic startete an der Mittellinie, ließ am Strafraum einen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aussteigen und traf dann unhaltbar für Eintracht-Torhüter Nils Ramming zum 1:0. Der erste Torschuss von Eintracht Frankfurt - ein Freistoß von Christian Prenaj aus gut 25 Metern - ging deutlich über das Tor.

Stattdessen bauten die Hausherren ihre Führung aus. Nach einem Ballgewinn im vorderen Drittel legte Naba Mensah den Ball für Kapitän Francesco Buono quer, der flach ins rechte Eck traf. Den Frankfurtern wäre fast die direkte Antwort gelungen. Leart Hoti rutschte aber der Ball bei seinem Schuss aus aussichtsreicher Position über den Fuß. Es blieb damit zur Pause bei der Zwei-Tore-Führung der Hausherren.

Frankfurt mit vier Wechseln zur Halbzeit

Den zweiten Durchgang nahm Eintracht Frankfurt mit gleich vier Veränderungen in Angriff. Akram Ayadi, Jasha Barry, Leart Hoti und Shayan Ahmadi blieben draußen. Dafür waren Alessandro Gaul Souza, Marvin Dills, Nilo Neuendorff und Alexander Staff neu im Spiel. Und Dills stand direkt im Mittelpunkt. Der Mittelfeldspieler wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Christian Prenaj (47.) nutzte den darauffolgenden Foulelfmeter zum Anschlusstreffer.

Fast im Gegenzug hätte Leverkusen wieder den alten Abstand hergestellt. Artem Stepanov ließ eine Flanke von Montrell Amare Culbreath für Alajbegovic durch, der Torschütze verfehlte aber um Zentimeter seinen zweiten Treffer. Nach etwas mehr als einer Stunde war Frankfurts Torhüter Ramming jeweils gegen die eingewechselten Francis Onyeka und Ken Izekor zur Stelle. Onyeka schoss außerdem nach einem Konter knapp am Pfosten vorbei.

Die beste Möglichkeit zum dritten Leverkusener Treffer hatte Izekor. Nachdem Montrell Culbreath im Sechzehner gefoult worden war, schoss der Joker den Foulelfmeter aber an den Pfosten (75.). In der Schlussphase brachten die Frankfurter die Defensive der Leverkusener vermehrt in Bedrängnis. Zunächst zielte der eingewechselten Alexander Staff knapp über das Tor. Dann verwandelte Staff (90.+2) aber einen Foulelfmeter noch zum Ausgleich.

Endspiel-Teilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung.

Im Endspiel genießt der Sieger des Duells zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (Hinspiel 0:0) Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Halbfinalrückspiele finden am Samstag, 4. Mai (ab 11 Uhr) in Leipzig und am Sonntag, 5. Mai (ab 11 Uhr), in Frankfurt statt.

Sollte das am Sonntag, 12. Mai, (ab 11 Uhr, ebenfalls live bei Sky) stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]