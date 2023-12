Frankfurt muss um Viertelfinaleinzug bangen

Eintracht Frankfurt muss in der Women´s Champions League weiter um den Einzug in das Viertelfinale bangen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis kam im wegweisenden Spiel gegen Benfica Lissabon nach einer Halbzeitführung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpasste es damit in Gruppe A an den Portugiesinnen vorbeizuziehen.

Im Deutsche Bank Park erzielte Geraldine Reuteler (28.) nach Vorlage von Nationalspielerin Laura Freigang die Führung, doch Stürmerin Nycole Raysla (71.) glich für den portugiesischen Meister nach der Halbzeit aus. Kurz vor Schluss verpasste Freigang (90.+5) die Chance auf einen Last-Minute-Sieg: Die 25-Jährige scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Keeperin Lena Pauels. Durch das Remis hat Frankfurt den direkten Vergleich mit Lissabon verloren, im Hinspiel hatten die Hessinnen vor gut einer Woche eine 0:1-Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Mit vier Punkten liegt die Eintracht auf Platz drei, vier Zähler hinter dem Zweiten Benfica.

In den beiden abschließenden Gruppenspielen beim FC Barcelona (25. Januar) und gegen den FC Rosengard (31. Januar) müssen die Frankfurterinnen nun unbedingt gewinnen und zugleich auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen. Nur die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.

[sid/hm]