Frankfurt in der Qualifikation gegen Hjörring

In der Qualifikation zur Women's Champions League 2022/2023 greift Eintracht Frankfurt als erster von drei deutschen Vertretern ins Spielgeschehen ein. Der Dritte der vergangenen Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga trifft in der ersten Runde des sogenannten Ligawegs mit den Vizemeistern der Verbände vom siebten bis 16. Platz und den Ligadritten der Verbände vom ersten bis sechsten Platz des UEFA-Rankings in einem Miniturnier mit einfachen Spielen am 18. August im Halbfinale auf Fortuna Hjörring aus Dänemark. Bei einem Sieg geht es dann im Endspiel am 21. August gegen den Sieger der Begegnung Ajax Amsterdam gegen Kristianstads DFF aus Schweden um den Einzug in die zweite Runde. Der Austragungsort des Turniers wird noch festgelegt.

In Runde zwei, die am 1. September ausgelost wird, steigt auch Vizemeister FC Bayern München in den Wettbewerb ein. Zehn Teams spielen dann in Hinspielen am 20./21. September und Rückspielen am 28./29. September fünf Plätze für die Gruppenphase aus, die am 3. Oktober ausgelost wird und am 19./20. Oktober beginnt. Der Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist für die Gruppenphase gesetzt.