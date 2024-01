Blieb zum fünften Mal in Folge sieglos: der 1. FC Köln

Sorgte in der 23. Minute für den Siegtreffer: Ilayda Acikgoez (r.)

Blieb zum neunten Mal in Folge ohne Niederlage: Eintracht Frankfurt

Frankfurt hält Anschluss an die Spitze

Eintracht Frankfurt knüpft in der Google Pixel Frauen-Bundesliga an die Siegesserie aus dem Jahr 2023 an. Im ersten Ligaspiel nach der Winterpause setzte sich das Team von Trainer Niko Arnautis am 11. Spieltag 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln durch und beendet die Hinserie mit 23 Punkten auf Rang drei. Die Frankfurterinnen holten zum vierten Mal nacheinander die volle Punktausbeute. Gleich dreimal blieb die Eintracht dabei ohne Gegentreffer.

Vor 2325 Zuschauer*innen im Stadion am Brentanobad machte Frankfurts Startelf-Debütantin Ilayda Acikgöz (23.) mit ihrem ersten Treffer in der Bundesliga den Unterschied. Bei ihren vorherigen fünf Saison-Einsätzen war die 19-Jährige jeweils eingewechselt worden. Der 1. FC Köln ging zum dritten Mal in Serie leer aus und bleibt mit zehn Zählern auf dem neunten Tabellenplatz.

Eintracht ohne Kapitänin Pawollek und Reuteler

Ilayda Acikgöz war eine von zwei neuen Spielerinnen, die Eintracht-Trainer Niko Arnautis im Vergleich zum Champions-League-Spiel am Donnerstag beim FC Barcelona (0:2) nominiert hatte. Ebenfalls neu in der Startelf stand Lisanne Gräwe. Sie ersetzten Kapitänin Tanja Pawollek (Kreuzbandriss) und Geraldine Reuteler (Außenbandriss), die sich beide in Barcelona verletzt hatten.

Die Gäste aus Köln veränderten ihr Team gegenüber der Heimniederlage in der abschließenden Partie des Jahres 2023 gegen die SGS Essen (0:1) auf vier Positionen. Für Sofie Vendelbo, Adriana Achcińska, Laura Vogt und Martyna Wiankowska rückten Alena Bienz, Winterzugang Sara Agrež, Celina Degen und Manjou Wilde in die Startformation.

Linksverteidigerin Verena Hanshaw legt auf

Die Frankfurterinnen übernahmen von Anfang an die Kontrolle. Nach einer Flanke von Barbara Dunst köpfte Nationalspielerin Nicole Anyomi knapp am Tor vorbei. Mitte der ersten Halbzeit wurde es erneut über die linke Seite gefährlich. Diesmal bediente die österreichische Verteidigerin Verena Hanshaw ihre Mitspielerin Ilayda Acikgöz (23.), die im Rückraum aus der Drehung bei ihrem Startelf-Debüt direkt ihren ersten Treffer in der Google Pixel Frauen-Bundesliga erzielen konnte.

Wenige Minuten später wäre der Ball fast erneut im Kölner Tor gelandet. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke konnte Dora Zeller einen Schuss von Sara Doorsoun noch kurz vor der Linie klären. Eine weitere Flanke von der linken Seite legte Anyomi für Lara Prasnikar ab, die aber an Kölns Torhüterin Paula Hoppe scheiterte. Es blieb damit zur Pause bei der knappen Führung für die Eintracht.

Kölns Martyna Wiankowska köpft knapp drüber

Für den zweiten Durchgang nahm Kölns Trainer Daniel Weber zwei Wechsel vor: Martyna Wiankowska und Laura Donhauser ersetzten Alena Bienz und Carlotta Imping. Bis zur ersten zwingenden Möglichkeit der Gäste dauerte es aber noch ein wenig. Nach etwas mehr als einer Stunde setzte sich die eingewechselte Donhauser über rechts im Zusammenspiel mit Sharon Beck durch und flankte von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt. Dort köpfte Marleen Schimmer gegen die Laufrichtung von Eintracht-Torhüterin Johannes auf das Tor-Dach.

Nach einem Kölner Eckball verpasste Eintracht Frankfurt den zweiten Treffer. Torhüterin Stina Johannes leitete über die eingewechselte Remina Chiba einen Konter ein. Die Hereingabe aus dem rechten Halbfeld verpasste Barbara Dunst nur um wenige Zentimeter. In der Schlussphase schafften es die Frankfurterinnen, den Druck vom eigenen Tor fernzuhalten. Einen Eckball führte Hanshaw kurz zu Dunst aus. Ihre Flanke köpfte die eingewechselte Virginia Kirchberger am langen Pfosten an die Latte.

[mspw]