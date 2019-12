Frankfurt gegen Bayern live bei Eurosport und Magenta Sport

Festtage vor den Festtagen: Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht am kommenden Wochenende mit dem 13. Spieltag in ihre letzte Runde vor der Winterpause. Fans haben dabei Gelegenheit, gleich zwei Spiele live am Bildschirm mitzuverfolgen.

Das vorweihnachtliche Festprogramm startet heute (ab 19.15 Uhr) mit der Begegnung zwischen dem 1. FFC Frankfurt und FC Bayern München. Frankfurt kann mit einem Sieg zumindest vorläufig auf Rang vier vorrücken. Die Münchnerinnen suchen den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Zu sehen ist die Partie bei Eurosport und Magenta Sport.

Am Sonntag (ab 14 Uhr) hält Magenta Sport ein weiteres Geschenk für alle Fans der Frauen-Bundesliga bereit. Der Sender überträgt das Duell zwischen Aufsteiger FF USV Jena und dem 1. FFC Turbine Potsdam in voller Länge. Für Jena geht es im Kampf um den Klassenverbleib darum, den ersten Saisonsieg einzufahren. Potsdam möchte im oberen Tabellendrittel überwintern.