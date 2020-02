Frankfurt: Elias Kurt wechselt zu Schalke 04

Der deutsche U 17-Nationalspieler Elias Kurt wird nur noch bis zum Saisonende für Eintracht Frankfurt spielen. Sein Wechsel zum FC Schalke 04 steht bereits fest. BVB-Trainer Sebastian Geppert kann im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Lion Semic zurückgreifen, die U 17 des Hamburger SV ist zu Hause weiter ohne Punktverlust. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt: U 17-Nationalspieler Elias Kurt von Eintracht Frankfurt präsentiert sich nach der Winterpause in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga ebenso wie das gesamte Team in ausgezeichneter Verfassung. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bis zur Winterpause verletzungsbedingt nur zu sieben Einsätzen gekommen war, traf beim 3:0-Heimsieg gegen den Titelaspiranten TSG Hoffenheim doppelt und hat damit nach zwei Partien im Jahr 2020 schon drei Treffer und eine Torvorlage auf dem Konto. "Der Sieg gegen Hoffenheim war für uns sehr wichtig", sagt Eintracht-Trainer Jan Fießer. "Wir wollten uns nicht nur für das 1:7 aus der Hinrunde revanchieren, sondern auch mit einem Sieg gegen eines der Spitzenteams zeigen, dass mit uns zu rechnen ist." Auf den gebürtigen Offenbacher Elias Kurt können die Hessen allerdings nur noch bis zum Saisonende zurückgreifen. Er wechselt im Sommer zur U 19 des FC Schalke 04.

SpVgg Greuther Fürth: Mit dem 3:0-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg ist die U 17 der SpVgg Greuther Fürth dem Klassenverbleib in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Mit dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage (drei Sieg, zwei Remis) bauten die Franken den Vorsprung auf die Abstiegszone auf drei Punkte aus. "Wir waren stabil in den Zweikämpfen, sind wieder geschlossen als Team aufgetreten", lobte Fürths Trainer Tobias Gitschier: "Alle machen ihre Sache aktuell hervorragend." Am Sonntag (ab 13 Uhr) sind die Fürther beim VfB Stuttgart zu Gast. Im Hinspiel gelang dem Aufsteiger beim 1:1 ein Punktgewinn.

Borussia Dortmund: Nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld geht die zweitplatzierte U 17 von Borussia Dortmund in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 11 Uhr) mit einem Polster von acht Punkten (bei allerdings einer mehr ausgetragenen Partie) in das Topspiel gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. "Für uns ist es die große Chance, uns weiter abzusetzen", sagt BVB-Trainer Sebastian Geppert gegenüber DFB.de. "Die Gladbacher müssen wohl schon bei uns gewinnen, wenn sie sich noch für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifizieren wollen. Es wird mit Sicherheit ein sehr interessantes Duell." Geppert kann wieder auf U 17-Nationalverteidiger Lion Semic und Mittelfeldspieler Vasco Walz zurückgreifen, die das Bielefeld-Spiel krankheitsbedingt verpasst hatten. Beim 3:1-Hinspielsieg hatten die Dortmunder auch einen 0:1-Rückstand weggesteckt. Bei den Gladbachern stehen unter anderem U 17-Nationalstürmer Luca Raul Barata (Faserriss im Hüftbeuger) und Kapitän Yassir Atty (Sehnenanriss im Oberschenkel) auf der Verletztenliste.

1. FC Köln: Der aktuelle Deutsche Meister 1. FC Köln verteidigte durch einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04, der zuvor elfmal in Serie nicht verloren hatte, die Tabellenführung in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga. "Die Jungs haben gezeigt, dass sie die Partie unbedingt gewinnen wollten", lobte Kölns Trainer und Ex-Bundesligaprofi Markus Daun, nachdem seine Mannschaft das Spiel nach einem 0:1-Rückstand noch gedreht hatte. Daun bewies dabei ein glückliches Händchen, denn der Siegtreffer ging auf das Konto des eingewechselten Österreichers Namory Cisse. Auf dem Weg zur erneuten Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sind die Rheinländer am Sonntag (ab 13 Uhr) beim Liganeuling SV Lippstadt 08 zu Gast.

RB Leipzig: Bei der U 17 von RB Leipzig kommt der englische U 16-Nationalspieler Noah Ohio immer besser in Schwung. Nach seinem Treffer zum 4:0-Endstand im sächsischen Derby gegen den Chemnitzer FC hat der 17 Jahre alte Angreifer nach elf Einsätzen in dieser Saison acht Tore auf dem Konto. Allein in den zurückliegenden drei Begegnungen traf Ohio, der vor Saisonbeginn aus dem Nachwuchs von Machester City nach Leipzig gewechselt war, fünfmal. Sieben Spieltage vor dem Saisonende belegt die Mannschaft von RB-Trainer Marco Kurth den dritten Tabellenplatz, vier Punkte hinter Ligaprimus Hertha BSC. Am Samstag (ab 12 Uhr) gastieren die Leipziger beim abstiegsbedrohten Halleschen FC.

Hamburger SV: Diese Bilanz ist bundesweit in der B-Junioren-Bundesliga einmalig. Die U 17 des Hamburger SV fuhr beim 6:0 gegen den Halleschen FC im neunten Heimspiel in dieser Saison in der Staffel Nord/Nordost auch den neunten Sieg ein. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, in dem wir von der ersten Minute an dominant aufgetreten sind", sagte HSV-Trainer Pit Reimers. "Im Gegensatz zum vorherigen 0:1 beim Chemnitzer FC haben wir unsere spielerische Überlegenheit diesmal auch in Tore umgewandelt. Dass die Partie am Ende so deutlich ausgeht, freut mich sehr für meine Jungs, die sich mit den sechs Toren selbst belohnt haben." Als Tabellenzweiter (44 Punkte) gehen die Hanseaten am Samstag (ab 14 Uhr) in das Spitzenspiel bei Ligaprimus Hertha BSC (46 Zähler). In der Hinrunde hatte der HSV vor eigenem Publikum 2:1 gewonnen.

