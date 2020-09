Fotowettbewerb "100 Bilder Fritz Walter"

Am 31. Oktober 2020 wäre Fritz Walter, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954 und DFB-Ehrenspielführer, 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Tag ruft der Förderverein des Museums seines langjährigen Vereins 1. FC Kaiserslautern zu einem Fotowettbewerb der etwas anderen Art auf. Bis zum 31. Oktober soll eine Bildergalerie mit dem Titel "100 Bilder Fritz Walter" entstehen, bei der ausschließlich private Fotos verwendet werden sollen. Alle Fritz-Walter-Fans werden dabei um Mithilfe gebeten.

Gesucht werden Bilder, die Fritz Walter auf oder neben dem Sportplatz, in Sportkleidung oder in zivil zeigen. Bilder aus privaten Fotoarchiven und Fotoalben von Eltern oder Großeltern, von Verwandten, Freunden oder von sonst jemand aus dem eigenen persönlichen Umfeld. Das können Erinnerungsfotos sein, die in frühen Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel bei einem der Triumphzüge von Kaiserslauterns Deutschen Meisterschaften 1951 und 1953. Oder Fotos aus viel späterer Zeit, als Fritz Walter längst nicht mehr aktiv gekickt hat.

Attraktiver Preis für die besten drei Bilder/Geschichten

Zu jedem eingeschickten Foto sollte auch eine kleine Geschichte mitgeliefert werden. Was sonst noch zu berücksichtigen ist, vor allem zum Thema Bildrechte, findet sich auf der Webseite des Fördervereins.

Die Fotos sowie einen kleinen Text mit einer entsprechenden Geschichte zu dem jeweiligen Foto können per Mail gesendet werden an hundert-bilder@initiative-fritz-walter-museum.de.

Für eventuelle Rückfragen sollten auch Kontaktdaten mit angeben werden. Die eingesandten Fotos und die kleinen Geschichten werden nach Ablauf der Aktion im Internet veröffentlicht, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine unabhängige Jury wird die drei besten Bilder und Geschichten auswählen. Die drei Gewinner erhalten jeweils einen attraktiven Preis, der an einem noch zu bestimmenden Tag im FCK-Museum überreichen werden soll.

