Forum zur EURO 2024: Die Stimme der Fans

"Wir wollen den Fußball weiterentwickeln. Das geht nur gemeinsam mit den Fans." Mit diesen Worten eröffnete DFB-Präsident Bernd Neuendorf am vergangenen Donnerstag das dreitägige Fan-Forum zur EURO 2024 im neuen DFB-Campus.

Alle zwei Jahre organisiert der Football Supporters Europe (FSE) einen Europäischen Fußballfankongress. Das Zusammentreffen aktiver Fußballfans mit den Entscheidungsträger*innen und wichtigen Akteur*innen des internationalen Fußballs ist das größte seiner Art. Vom 21. bis 24. Juli fand es zum ersten Mal im DFB-Campus in Frankfurt am Main statt, ausgerichtet von Eintracht Frankfurts Fanabteilung.

Zentrale Säule der EURO-Organisation

Eingeladen waren die Fangruppen der Nationalmannschaften, die FSE-Fanbotschaften, die führenden Fanbeauftragten der Nationalverbände, die Organisator*innen der UEFA EURO 2024 und deren Austragungsstädten, die UEFA, der Europarat und nationale Fußballinformationsstellen (NFIP).

"Was sind Ihre Erwartungen und was erhoffen Sie sich von diesem Turnier? Was ist für die Fans wichtig und woran sollten wir zusammen mit der UEFA denken, wenn wir dieses große Ereignis planen?" Diese Fragen richtete der DFB-Präsident an rund 100 Teilnehmer*innen. Der gemeinsame Austausch – nicht nur mit den Fans, sondern auch mit weiteren Interessensgruppen –, Beteiligungsformate wie das Fan-Forum, bilden eine zentrale Säule bei der Organisation der EURO 2024.

Austausch in Gesprächen, Vorträgen und Workshops

In den Gesprächen und Vorträgen ging es unter anderem um die Zusammenarbeit zwischen den Fangruppen der verschiedenen Nationalverbände, um mögliche Herausforderungen, aber auch inspirierende Best-Practice-Beispiele. Bevor in den anschließenden Workshops der Frage nachgegangen wurde, was eine gute Gastgeberstadt ausmacht, stellte Andreas Schär, Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, die aktuellen Pläne rund um das Turnier vor. Sicherheit, Dienstleistungen der Fanbotschaften, Ticketing – Schär skizzierte die vielfältigen Vorhaben auf dem Weg zur Endrunde im Sommer 2024.

Auch auf Rückfragen der Teilnehmer*innen wurde beim Fan-Forum eingegangen – zum Beispiel bezüglich der Team-Base-Camps, der Mobilitätsangebote, der Fan-Aktivitäten oder der Fan-Zonen in den zehn Ausrichterstädten, wo Fans die Spiele der EURO 2024 gemeinsam verfolgen werden können.

Interessante Vorträge, Workshops über ein optimales Fan-Erlebnis und reichlich Gespräche – das dreitägige Fan-Forum am DFB-Campus ermöglichte den Teilnehmer*innen die Beteiligung und den Austausch, der auch die kommenden Monate bis zum Turnier in zwei Jahren prägen soll.

