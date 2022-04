Fortuna will gegen S04 Aufholjagd starten

Premiere für Fortuna Düsseldorf oder erste Endspielteilnahme seit 2002 für den FC Schalke 04? Diese Frage wird am Sonntag (ab 13.15 Uhr, live bei Sky) beantwortet, wenn die U 17-Teams der beiden Zweitligisten im Halbfinalrückspiel um den Einzug in das Endspiel der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft kämpfen. Durch das 3:0 im Hinspiel ist S04 in der besseren Ausgangslage. Der DFB.de-Faktencheck.

Der Weg ins Halbfinale: Bei den Saisonverläufen von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 lassen sich einige Parallelen erkennen. Beide Teams starteten in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga schon furios in die Saison. In den ersten sieben Partien sprangen ausschließlich Siege heraus. Erst im direkten Duell am zehnten Spieltag (0:0) ließen beide Mannschaften erstmals Punkte liegen. Im weiteren Saisonverlauf gingen Fortuna und S04 jeweils nur einmal als Verlierer vom Feld und sicherten sich so die ersten beiden Tabellenplätze. Während die "Knappen" bereits am vorletzten Spieltag mit einem 4:0 bei Alemannia Aachen die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft perfekt gemacht hatten und am Ende auch mit zwei Punkten Vorsprung West-Staffelsieger wurden, musste Fortuna Düsseldorf bis zum Saisonfinale warten. Dort setzte sich das Team von Trainer Jens Langeneke bei Borussia Dortmund durch (3:2) und hielt so den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach (3:1 gegen Arminia Bielefeld) auf Distanz. Damit sicherte sich die Fortuna die Vizemeisterschaft und die erstmalige Teilnahme an der Endrunde.

Das Hinspiel: Durch den 3:0 (0:0)-Heimsieg verschaffte sich der FC Schalke 04 eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel in Düsseldorf. Vor 1.200 Zuschauer*innen im umgebauten Gelsenkirchener Parkstadion hatte die Fortuna in einer insgesamt recht ausgeglichenen ersten Halbzeit die etwas größeren Anlaufschwierigkeiten. Erst nach 20 Minuten kamen die Gäste immer besser ins Spiel, hatten ihre Nervosität abgelegt. "Was uns fehlte, war die letzten Konsequenz", sagt Fortuna-Trainer Jens Langeneke im Gespräch mit DFB.de. Der Ex-Profi vermisste die nötige Kaltschnäuzigkeit bei der einzigen Großchance im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Schalke 04 den Druck, verlagerte das Spiel mehr und mehr in die Düsseldorfer Hälfte. Kurios: Die Schalker Tore erzielten die Verteidiger Niklas Barthel (47.) und Vitalie Becker (55./66.) allesamt per Kopf. Zwei Treffern gingen dabei Eckbälle von Mittelfeldspieler Max Grüger voraus.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga standen sich die U 17-Teams von Fortuna Düsseldorf und des FC Schalke 04 vor den beiden jetzigen Halbfinalduellen bereits 20-mal in Ligaspielen in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse gegenüber. Mit 14 Siegen spricht die Bilanz dabei deutlich für die "Königsblauen". Fortuna Düsseldorf konnte das Aufeinandertreffen in der Saison 2018/2019 mit einem 1:0-Heimsieg nur einmal gewinnen. Fünfmal gab es im direkten Vergleich keinen Sieger, so auch während der noch laufenden Spielzeit im einzigen Duell der regulären Saison (0:0 in Düsseldorf). Die höchste Niederlage kassierte die Fortuna in der Saison 2012/2013 als die "Knappen" nach einem 8:1-Erfolg die Heimreise antraten. Die Schalker U 17 wurde damals vom späteren Profi-Cheftrainer Jens Keller betreut. Im Kader der Schalker stand unter anderem der aktuelle A-Nationalspieler Thilo Kehrer.

Die Trainer: Ex-Profi Jens Langeneke ist seit fast fünf Jahren für die U 17 von Fortuna Düsseldorf als Trainer verantwortlich. Der 45-Jährige, der einst selbst für die Fortuna insgesamt 216 Spiele (32 Tore) absolvierte, ließ seine aktive Karriere in der Saison 2015/2016 in der Regionalliga West bei der Düsseldorfer U 23 ausklingen. In Erinnerung bleibt Langeneke vor allem als eiskalter Elfmeterschütze. In der Saison 2010/2011 war der gebürtige Lippstädter als Verteidiger mit acht Toren, darunter sieben verwandelte Strafstöße, sogar der erfolgreichste Torschütze der Fortuna-Profis. In der folgenden Spielzeit 2011/2012 verwandelte er allein in der Hinrunde erneut sieben Elfmeter. Seit dem 1. Juli 2017 trainiert Jens Langeneke die U 17 und hat jetzt mit seinem Team die bislang beste Saison gespielt und erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Im April 2018 sprang er zwischenzeitlich für acht Partien als Interimstrainer bei der zweiten Mannschaft ein. Zur neuen Saison 2022/2023 "tauscht" Langeneke mit U 19-Trainer Sinisa Suker die Teams. Onur Cinel ist seit Saisonbeginn zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 36-Jährige gehörte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die zurückliegende Spielzeit hatte Cinel schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur bei einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener hatte seit 2012 schon verschiedene Positionen in der "Knappenschmiede" inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19. Der Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft mit der U 17 war sein bislang größter Erfolg.

Die Stimmen: "Wir wissen, dass das Weiterkommen nach dem 0:3 im Hinspiel schwierig wird", sagt Fortuna Düsseldorfs U 17-Trainer Jens Langeneke gegenüber DFB.de. "Dennoch werden wir vor eigenem Publikum alles versuchen, werden hohes Risiko gehen und mutig nach vorne spielen. Ich will, dass die Jungs Spaß haben, die Situation genießen und die Schalker Standardsituationen besser verteidigen." S04-Trainer Onur Cinel will trotz der guten Ausgangsposition nichts von einem "Selbstläufer" im Rückspiel wissen. "Ich muss das Team nicht warnen und werde auch nicht in Euphorie ausbrechen", sagt der 36-Jährige im Gespräch mit DFB.de. "Wir haben im Hinspiel gesehen, was in 80 Minuten alles möglich ist. Wir müssen das, was wir vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hatten, in Düsseldorf noch einmal abliefern. Dann haben wir gute Chancen."

Der Modus: Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Die vor Saisonbeginn im Europapokal abgeschaffte Auswärtstor-Regelung kommt hier ebenfalls nicht zur Anwendung.

Das Endspiel: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft wird am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr), entschieden und ebenfalls von Sky live übertragen. Der Sieger des Halbfinalduells zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 genießt dabei Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Nord/Nordost-Meister Hertha BSC und Süd/Südwest-Titelträger VfB Stuttgart (Hinspiel 0:1). Gespielt wird entweder im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich oder im Gelsenkirchener Parkstadion. Endet das Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung (zweimal zehn Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

