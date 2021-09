Fortuna Düsseldorf gewinnt Auftaktspiel der neu gegründeten Bundesliga

Fortuna Düsseldorf feierte etwas überraschend einen Auftaktsieg in der Futsal-Bundesliga. Gegen den Vorsaisonsfinalisten um die Deutsche Futsal-Meisterschaft HSV Panthers gewann die Fortuna 1:0 (0:0).

Zur Saisoneröffnung der neuen Futsal-Bundesliga war eine Menge Prominenz geboten. Der Düsseldorfer Sänger "enkelson." sang die Nationalhymne, Ex-Nationalspieler Marcell Jansen, die Düsseldorfer Vereinsikone Andreas "Lumpi" Lambertz und Ex-Nationalspielerin Renate Lingor führten den zeremoniellen Anstoß vor der Partie aus. Im Anschluss ging es los, die Futsal-Bundesliga startete.

Thiemann trägt sich in Geschichtsbüchern ein

Fortuna Düsseldorf begann besser, belohnte sich aber in der ersten Halbzeit nicht mit dem ersten Futsal-Bundesligator der Geschichte und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Dabei mangelte es beiden Mannschaften nicht an Chancen, im Castello in Düsseldorf schinen die Tore nur zugenagelt zu sein. Als die HSV Panthers inzwischen besser in die Partie gestartet waren, nahm das Spiel an Fahrt auf. Als es schon beinahe nach einem torlosen Auftaktspiel aussah, brachte Eike Thiemann die Fortuna nach guter Ballannahme in Führung (37.). In der Folge spielten die Panthers mit einem "Flying Goalkeeper", konnten aber trotz hohen Drucks nicht mehr treffen.

Der 1. Spieltag der zehn Teams fassenden Liga geht am Samstag weiter, ab 18 Uhr empfängt der Deutsche Meister 2021, TSV Weilimdorf 1894, Futsal Berlin. Ab 18.30 Uhr empfängt der MCH Futsal Club Bielefeld-Sennestadt die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim und der Stuttgarter Futsal Club trifft auf HOT 05 Futsal. Am Sonntag (ab 15 Uhr) schließen der 1. FC Penzberg und die Wakka Eagles den Spieltag ab.

[sid]