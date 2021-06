Fortbildung "Future Leaders in Football"

"Future Leaders in Football": Kürzlich startete die erste Edition des FLF-Camps für Führungskräfte aus dem Managementbereich des Fußballs. Teilnehmer*innen aus 15 verschiedenen Ländern nehmen an der fünftägigen, digitalen Fortbildung teil und freuen sich auf ein intensives Programm mit hochkarätigen Gästen.

Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit: 22 junge Führungskräfte aus dem Managementbereich des Fußballs nehmen in diesen Tagen an einem spannenden und vielseitigen Fortbildungsprogramm im Bereich Leadership teil, das im Kontext der UEFA EURO 2020 stattfindet. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Camp nicht wie geplant in München, sondern virtuell statt. Gastgeber sind der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Partnerschaftliche Unterstützung werden zudem durch die Scort Foundation und Streetfootballworld gegeben.

Für die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich ist das Camp ein wegweisender Schritt für künftige Führungskräfte: "Der DFB freut sich mit dem 'Future Leaders in Football'-Camp erstmals gemeinsam mit seinem Kooperationspartner BMZ ein internationales Leadership-Camp auszurichten. Young Leaders aus der ganzen Welt haben hierdurch die Möglichkeit, sich über bedeutende Themen wie Diversität, Inklusion, Empowerment und Nachhaltigkeit auszutauschen. Es ist uns eine große Freude, zu erleben, wie diese Gruppe von 22 jungen Frauen und Männern vorangeht uns zeigt, wie vielfältig die Zukunft des Fußballs ist und sein wird."

"Digitaler Raum hat Brücke zwischen den Ländern schaffen können"

Das FLF-Camp wird als Pilotprojekt und mit finanzieller Unterstützung des UEFA-Assist-Programms erstmals implementiert und soll in Zukunft ein Leuchtturmprojekt für Leadership-Trainings werden. Entsprechend ist eine langfristige Etablierung des Formats mit Blick auf die UEFA EURO 2024 eingeplant. Für die Moderation der Veranstaltung konnten mit Anja Zivcovic und Dr. Jaqueline Müller zwei echte Expertinnen im Bereich Leadership gewonnen werden.

Anja Zivcovic wurde im Jahr 2020 als Deutsche Fußball Botschafterin ausgezeichnet. Die studierte Sozialpädagogin und Inhaberin der Trainer-A-Lizenz begleitete in mehr als 50 Ländern Projekte zur Förderung von Mädchen und Frauen im Fußball: "Ich war schon fast überall auf der Welt unterwegs und liebe es, die Leidenschaft der Menschen vor Ort in den Projekten zu spüren. Dieser Kurs hätte junge Menschen aller Welt in München im Rahmen der UEFA EURO 2020 zusammenbringen sollen. Ich bin positiv überrascht und gleichzeitig begeistert, welche Energie diese bunt gemischte Gruppe über vier Kontinente verteilt, mitbringt. Der digitale Raum hat die Brücke zwischen den Ländern schaffen können und bestätigt, dass die Gruppendynamik uns trotz der Ferne ganz nah zueinanderrücken lässt".

Jeden Tag ein anderer Themenschwerpunkt

Dr. Jacqueline Müller hat ihre Leidenschaft im Unterrichten von Studierenden gefunden. Ihren Doktortitel machte sie an der Loughborough University London zum Thema "Implicit Leadership Theories". "Die Teilnehmer*innen des FLF-Camps machen große Hoffnung, dass die Zukunft des Fußballs in guten Händen ist und Themen wie Diversität, Inklusion und Sustainability in Zukunft weit oben auf der Agenda im Fußball stehen."

Perfekt angeleitet durch die hervorragenden Moderatorinnen wird den Teilnehmer*innen im Leadership-Camp ein abwechslungsreiches Programm geboten. Workshops, Diskussionsrunden und Kleingruppenarbeiten regen zum intensiven Austausch und kontroversen Gesprächen an. Dabei steht jeder Tag unter einem anderen Themenschwerpunkt. Diese reichen von der Definition der Thematik Leadership, hin zur Komplexität der Eigen- und Fremdwahrnehmung oder auch konkreten Problemstellungen, die es zu bewältigen gibt.

Ein bunter Mix im Sinne der Veranstaltung

Abgerundet wird das Programm durch Vorträge von renommierten Expert*innen aus dem Fußballbereich. Es werden unter anderem Karl Lines (Leadership Experte der FIFA, Wirtschaftspsychologe Likos People), Honey Thalijeh (Corporate Communications FIFA), Mirjam Lapp (DFB – Leaders League) und Anna Strugovshchikova (DFB-EURO Sustainability Expertin) zum Thema Leadership vorsprechen. Den Teilnehmer*innen werden somit eine Menge Wissen und konkrete (Praxis-)Beispiele an die Hand gegeben.

Bemerkenswert ist zudem die Zusammenstellung der Gruppe: Teilnehmer*innen aus 15 Ländern sind Teil der Fortbildung, die beispielsweise aus Ecuador, Ruanda dem Libanon oder auch Deutschland kommen. Unter den 22 Teilnehmenden befinden sich zudem zwölf Frauen – ein bunter Mix, ganz im Sinne der Veranstaltung.

[dfb]