#footballmemories: Exklusive Aufnahmen von der EURO 2008

Heute startet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine neue Serie #footballmemories. Auf YouTube sowie auf DFB-TV und in der DFB-App gibt es ab sofort die erste Episode zu sehen.

Los geht's mit der EURO 2008. Neben den deutschen Toren des Endrundenturniers in Österreich und der Schweiz gibt es dabei auch exklusives Material zu sehen, das DFB-TV damals selbst produziert hatte. Intime Einblicke also in die Vorbereitung der Mannschaft auf Mallorca, ins Mannschaftsquartier im Tessin und natürlich auch in die deutsche Kabine vor und nach den EM-Spielen.

In den weiteren Episoden folgen bei #footballmemories Rückblicke auf die Weltmeisterschaften 2010 und 2014, die Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie den Confederations Cup 2017.

[dfb]