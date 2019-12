Football Manager 2020 mit der 3. Liga: Gewinnspiel zum Start

Wer wollte nicht schon immer mal seinen Klub in der 3. Liga zu sportlichem Erfolg führen und einiges anders machen als Trainer und Klubführung? Der Football Manager 2020 gibt wieder die Gelegenheit dazu. Wie im vergangenen Jahr sind alle 20 Klubs der 3. Liga in der Simulation von SEGA mit den offiziellen Logos, Heim- und Auswärtstrikots sowie den Spielernamen enthalten, diesmal bereits von Erscheinungsstart an. Der Football Manager 2020 von Sega ist ab sofort auf Windows-PC und Mac, als Touch-Version für Tablet/iPad und mac OS sowie als Mobile-Version für iOs 9.0 und Android erhältlich.

In der Welt von Football Manager 2020 werden Planung und Fachwissen belohnt, aber anders als in vielen anderen Spielen gibt es hier kein vorher festgelegtes Ende oder Skript, dafür zahlreiche Möglichkeiten und Chancen – ob mit Traditionsvereinen wie dem TSV 1860 München und 1. FC Kaiserslautern oder Underdogs wie der SG Sonnenhof Großaspach und dem SV Meppen. Man kann dabei mehr als 500.000 echte Spieler und Mitarbeiter scouten und außerdem eigene taktische Vorstellungen umsetzen.

Drei Download-Versionen zu gewinnen

Zum Release gibt es bei uns drei Download-Versionen des Football Manager 2020 zu gewinnen. Mitmachen kann man auf der offiziellen Facebookseite der 3. Liga, bei Twitter oder in den Stories des Instagram-Kanals der 3. Liga. Die Aktion läuft bis Donnerstag.

Neue Features im Football Manager 2020 sind das Entwicklungszentrum, in dem die Nachwuchsarbeit vorangetrieben wird, die Vereinsstrategie, welche die Richtung eines Klubs maßgeblich beeinflusst, sowie der Spielzeit-Pfad, mit dem die Entwicklung eines Spielers im Kader definiert wird.

Mit dem Auftritt in der Football Manager-Reihe von SEGA baut die 3. Liga ihre Präsenz und Reichweite in Computerspielen weiter aus. Bereits seit 2017 ist die 3. Liga fester Bestandteil der FIFA-Serie von EA Sports.

[jb]