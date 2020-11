FLYERALARM Talents Club unterstützt junge Bundesliga-Spielerinnen

Der 31. Oktober 1970 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs - er wurde an diesem Datum vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) offiziell in seine Satzung aufgenommen. Rund um den Jubiläumstag widmet DFB.de dem Frauen- und Mädchenfußball eine Themenwoche. Mit vielen Geschichten, Interviews, Porträts und interessanten Fakten. Heute: Das E-Commerce-Unternehmen FLYERALARM, das den Frauenfußball in Deutschland umfassend fördern möchte.

Seit der Saison 2019/2020 ist FLYERALARM Partner und Namensgeber der Frauen-Bundesliga. Das europaweit agierende E-Commerce-Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Frauenfußball in Deutschland umfassend zu fördern. Dieses Engagement beschränkt sich nicht nur darauf, die mediale Präsenz des Frauenfußballs auszuweiten. Stattdessen werden den Spielerinnen der Bundesliga konkrete Förderangebote gemacht, wie das Projekt "FLYERALARM Talents Club" zeigt.

Im FLYERALARM Talents Club kommen über den Zeitraum einer Saison junge Spielerinnen aus den Vereinen der Liga zusammen, mit der Zielsetzung eigene Talente abseits des Spielfeldes zu erkennen und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Thorsten Fischer, Gründer und CEO von FLYERALARM betont, dass es zu den Verpflichtungen seines Unternehmens als Sponsor gehört, die Spielerinnen zu entwickeln. "Es war daher eine gemeinsame Idee von DFB und FLYERALARM, junge Spielerinnen zu fördern und diese bekannter zu machen."

Fischer: "Junge Menschen in der Öffentlichkeit begleiten"

Um die Fußballerinnen auf ihrem Lebensweg optimal zu unterstützen, werden die vielfältigen Angebote in drei zentrale Themenbereiche aufgeteilt: Mensch – Medien – Macher. Die Persönlichkeit der Talente soll entwickelt, das Auftreten in der medialen Öffentlichkeit perfektioniert und Karriereoptionen auch abseits des Fußballs erschlossen werden.

"Der Sinn des FLYERALARM Talents Clubs besteht darin, diese jungen Menschen in der Öffentlichkeit zu begleiten, ihnen dabei zu helfen, selbstbewusster aufzutreten und selbst mal eine bekannte Marke zu werden", sagt Thorsten Fischer. Die Spielerinnen profitieren dabei von der Kommunikations-, Marken- und Wirtschafts-Expertise des Unternehmens, sowie dessen Netzwerk. Fischer erläutert: "Wir haben es geschafft, aus FLYERALARM eine Marke zu machen. Das heißt, wir wissen, von was wir reden, wenn es um die Fragen geht, wie kann ich eine Marke entwickeln? Wie kann ich in der Öffentlichkeit auftreten?"

Nationalspielerin Freigang: "Viele neue Eindrücke"

In gemeinsamen Workshops lernen die Spielerinnen zum Beispiel, besser mit Vorurteilen in den sozialen Medien umzugehen. Es gibt Interview- und Medientrainings oder Schulungen zum Selbst- und Zeitmanagement. Darüber hinaus kommen die Talente in lockerer Atmosphäre zum Austausch mit erfahrenen Businessfrauen. So wagten die Teilnehmerinnen des ersten Workshops im Herbst, zusammen mit Heike Ullrich, DFB-Direktorin für Verbände, Vereine und Ligen, und Geschäftsführern von FLYERALARM, den Blick über den Tellerrand Profifußball hinaus.

Und wie kommt das Projekt bei den Spielerinnen an? Laura Freigang, Nationalspielerin in Diensten von Eintracht Frankfurt, äußerte sich sehr positiv zum vergangenen Workshop: "Ich fand es super interessant! Es gab auf jeden Fall viele neue Eindrücke, interessante Gespräche und Interaktionen." Insbesondere die Vorbereitung und der Einsatz aller Beteiligten beeindruckte die 22-Jährige. "Man hat gespürt, wieviel Arbeit da reingesteckt wurde, wie sich um uns gekümmert wird, wie viele Gedanken dahinterstecken und einfach das Engagement von allen Seiten. Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich und das finde ich total cool!"

Format soll möglichst bald fortgesetzt werden

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind bis auf weiteres alle Aktivitäten rund um den FLYERALARM Talents Clubs ausgesetzt. Nach dieser positiven Resonanz steht allerdings fest, dass das Format fortgesetzt wird, sobald es die Pandemie-Entwicklung wieder zulässt.

Weitere Informationen zum FLYERALARM Talents Club und den Talenten findet man unter flyeralarm-talents-club.com.

[dfb]