FLYERALARM neuer Partner im DFB-Pokal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und FLYERALARM erweitern ihre Zusammenarbeit zum Saisonauftakt 2022/2023 im DFB-Pokal. FLYERALRM erwirbt als sechster Exklusivpartner die vollumfänglichen Rechte im DFB-Pokalwettbewerb der Männer bis 2026.

FLYERALARM, langjähriger Partner des DFB im Markenportfolio, baut damit sein Engagement mit dem Deutschen Fußball-Bund aus. Erstmalig wird FLYERALARM ab diesem Jahr einer von sechs Partnern im DFB-Pokal. Damit erwirbt das Würzburger Unternehmen weitere Sichtbarkeiten durch Logointegration auf allen DFB-Pokal-Touchpoints, von Bandenwerbung bei allen Spielen über Integration in allen TV-relevanten Backdrops bis zu Softreitern bei Free-TV-Spielen. Darüber hinaus erlangt FLYERALARM auch das Recht auf Einbindung in jegliche Kommunikation als gleichberechtigter Partner im Traditionswettbewerb des deutschen Fußballs.

Blask: "Vertraute Begeisterung nun auch im DFB-Pokal"

"Wir freuen uns, dass FLYERALARM sein bereits seit mehr als zehn Jahren bestehendes Engagement beim DFB ausbaut", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG. "Neben einer Verlängerung im Bereich Verband und der Nationalmannschaft begrüßen wir FLYERALARM und die bereits vertraute Begeisterung nunmehr auch im DFB-Pokal. Wir freuen uns auf tolle gemeinsame Projekte und Aktivierungen."

Und Amelie Schneider, Director Brand & Sponsoring der FLYERALARM GmbH, erklärt: "Im DFB-Pokal begegnen sich Amateurvereine und Profiklubs auf Augenhöhe. Das passt zu unserer Unternehmensmission, als Druck- und Marketingpartner insbesondere auch den Mittelstand in Deutschland zu unterstützen und zu stärken. Der DFB-Pokal bietet Dramatik, Emotionen und Begeisterung in Reinkultur, so wie sie nur der Fußball bieten kann."

