FLVW sucht Athletiktrainer*in Mädcheninternat (m/w/d)

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) mit rund einer Million Mitgliedern in 2.400 Vereinen ist einer der größten Sportfachverbände in Deutschland. Sitz des FLVW ist das SportCentrum Kaiserau in Kamen-Methler.

Für die qualifizierte Ausbildung der Fußballerinnen des FLVW-Internats für Mädchen- und Frauenfußball durch Ausübung von verschiedenen Trainingseinheiten und leistungsdiagnostischen Maßnahmen beabsichtigen wir, zum 01.01.2022 folgende Stelle nachzubesetzen:

Athletiktrainer*in FLVW-Mädcheninternat (m/w/d)

Arbeitsumfang/-zeit: Teilzeit (27 Std./Woche)

Befristung: 24 Monate

Hauptaufgaben:

Verantwortliche Planung, Vorbereitung und Durchführung von Trainingseinheiten im Bereich Athletik (Schwerpunkt fußballspezifisches Athletiktraining)

Verantwortliche Koordination, Planung, Vorbereitung und Durchführung des Aufbau- und Wiedereingliederungstrainings von Spielerinnen in/nach einer Verletzung

Koordination des medizinischen Bereiches bei Verletzungen (bzgl. Prävention) von Spielerinnen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von leistungsdiagnostischen Maßnahmen

Verantwortliche Planung, Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von Fortbildungsmaßnahmen in der B-Trainer-Ausbildung Fußball

Referententätigkeit im Rahmen der B-Trainer-Ausbildung Fußball

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossenes sportwissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Trainingswissenschaften (mind. Bachelor)

Erfahrungen im Bereich Leistungsdiagnostik und im Umgang mit unterschiedlichen Messplatzsystemen (z.B. OptoJump, Lichtschrankenanlagen, isometrische und dynamische Kraftdiagnostik)

Erfahrung in der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Athletiktrainingseinheiten im Bereich Fußball

Fußballtrainer B-Lizenz gemäß DFB-Ausbildungsordnung (wünschenswert)

Trainerlizenz im Bereich Leichtathletik oder Athletiktraining (wünschenswert)

Hinweis: Für die Mitarbeit im FLVW-Mädcheninternat ist die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses Pflicht.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung im Rahmen des FLVW-Haustarifvertrages sowie einen modernen Arbeitsplatz.

Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie des frühestmöglichen Eintrittsdatums bis zum 25.11.2021 an den

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V.

Sven Günther – persönlich-

Jakob-Koenen-Straße 2, 59174 Kamen

E-Mail: Bewerbung@flvw.de

[flvw]