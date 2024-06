FLVW sucht Assistent*in für Vereinsentwicklung (m/w/d)

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mit rund einer Million Mitgliedern in 2400 Vereinen ist einer der größten Sportfachverbände in Deutschland und betreibt in Kamen-Kaiserau neben der Verbandsverwaltung ein umfangreiches SportCentrum mit SportSchule, SportHotel und SportCongressCenter.

Im Rahmen des vom Deutschen Fußball-Bund initiierten Pilotprojekts "Club 2024/DFB Club-Berater" sucht der FLVW in Kooperation mit dem Kreissportbund Soest zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die FLVW-Kreise Lippstadt und Soest eine*n

FLVW-Assistenten für Vereinsentwicklung (m/w/d)

in Teilzeit (19,25 Std./Woche) - zunächst befristet für ein Jahr.

Der FLVW-Assistent für Vereinsentwicklung agiert innerhalb des politischen Kreisgebietes Soest als Schnittstelle zwischen den Vereinen, den Kreisvorständen und dem Ausschuss für Vereins- und Verbandsentwicklung unseres Verbandes. Dienstsitz ist die Geschäftsstelle des Kreissportbundes in Soest.

Ihre Aufgaben im Wesentlichen:

Informationsbesuche der Vereine in der Pilotregion zu den Leistungen und Angeboten des Verbandes außerhalb des Spielbetriebes (Vereinsmanagement, Ehrenamt, Kooperation mit Schulen, Qualifizierung, …) und Dokumentation der Ergebnisse der Vereinsbesuche

Vermittlung, Koordinierung und Durchführung von Unterstützungsleistungen für Vereine

Unterstützung der Kreisvorstände und ggf. weiterer Kreisgremien (insb. Ausschuss für Vereins- und Kreisentwicklung) bei der Wahrnehmung ihrer ehrenamtlichen Aufgaben

Initiierung von (Online-)Dialogformaten zum regelmäßigen Austausch mit den Vereinen

Durchführung von Befragungen im Kreis und der Vereine inkl. Auswertung

Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit der Kreise (Homepage, WestfalenSport-Magazin, Newsletter, u.a.)

Weiterführung des bestehenden Social Media Accounts

Teilnahme an und Mitgestaltung von projektbezogenen Erfahrungsaustauschen auf der DFB-Ebene wie auch unter den beteiligten FLVW-Projektregionen

Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Wir erwarten:

Abgeschlossenes Studium (Bachelor), vorzugsweise im Sportmanagement und/oder in der Sportberatung oder eine vergleichbare Qualifizierung

Sicherer Umgang mit den modernen Kommunikationstechnologien (z. B. DFBnet, Office 365/Teams, Social Media)

Affinität zum Amateurfußball / Substanzielles Wissen und Erfahrungen in der Verbands- und Vereinsarbeit / Ehrenamtliches Engagement

Teamgeist, hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und selbständige Aufgabenwahrnehmung

Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen in den Abendstunden und an Wochenenden

Flexibilität und Mobilität (Führerschein Klasse B, eigenes Kfz für Dienstfahrten)

Wir bieten:

Qualifizierte Einarbeitung

Vergütung gem. betrieblichem Entgeltgruppentarifvertrag

Flexible Gestaltung der Arbeitszeit und Möglichkeit des Homeoffice

Enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen in den Kreisgremien und im Verband sowie der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Soest

Mitarbeit in einem hochmotivierten Team und einem guten kollegialen Betriebsklima

Effektives Kommunikationsnetzwerk der Assistent*innen für Vereinsentwicklung im FLVW

Bezuschusstes Jobticket

Betriebliche Altersversorgung

Wenn Sie das Angebot anspricht und Sie sich persönlich und fachlich in das DFB-/FLVW-Projekt einbringen möchten, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte in digitaler Form an:

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen Stabsstelle Personal

Jakob-Koenen-Str. 2, 59174 Kamen

Bewerbung@FLVW.de

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen in der Abteilung Vereins- und Verbandsentwicklung der FLVW-Geschäftsstelle Herr Werner Beyer unter der Durchwahlnummer 02307/371-520 gerne zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahren gespeichert werden. Wir behandeln diese Daten mit großer Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

[flvw]