FLVW sucht Assistent*in für Vereinsentwicklung (m/w/d)

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mit rund einer Million Mitgliedern in 2.400 Vereinen ist einer der größten Sportfachverbände in Deutschland und betreibt in Kamen-Kaiserau neben der Verbandsverwaltung ein umfangreiches Sportzentrum mit Sportschule, Sporthotel und Sport-Congress-Center.

Im Rahmen des vom Deutschen Fußball-Bund initiierten Pilotprojekts "Club 2024 / DFB Club-Berater" sucht der FLVW in Kooperation mit dem Kreissportbund Steinfurt zum 01.09.2023 für die FLVW-Kreise Steinfurt und Tecklenburg einen

FLVW-Assistenten für Vereinsentwicklung (m/w/d)

in Teilzeit (19,25 Std./Woche) - zunächst befristet für ein Jahr.

Der FLVW-Assistent für Vereinsentwicklung agiert innerhalb des politischen Kreisgebietes Steinfurt als Schnittstelle zwischen den Vereinen, den jeweiligen FLVW-Kreisvorständen und dem Ausschuss für Vereins- und Verbandsentwicklung unseres Verbandes. Der Dienstsitz befindet sich im FLVW-Einsatzgebiet.

Zu den Aufgaben zählen u. a.:

Informationsbesuche bei den Vereinen des FLVW-Kreises zu den Leistungen und Angeboten des Verbandes inkl. Dokumentation und Nachbetreuung,

Vermittlung, Koordinierung und Durchführung von Unterstützungsleistungen für Vereine,

Begleitung der Kreisgremien bei der Wahrnehmung ihrer ehrenamtlichen Aufgaben, u. a. Organisation von Veranstaltungen,

Initiierung von Online-Dialogformaten zum regelmäßigen Austausch mit den Vereinen,

Durchführung von Befragungen im Kreis und der Vereine inkl. Auswertung,

Teilnahme an und Mitgestaltung von projektbezogenen Erfahrungsaustauschen auf der DFB-Ebene wie auch unter den beteiligten FLVW-Pilotregionen.

Unsere Anforderungen:

Student*in oder bereits abgeschlossenes Studium (Bachelor) im Themenfeld Sportmanagement oder eine vergleichbare Qualifizierung

Affinität zum Amateurfußball / zur Leichtathletik und deren Organisationsstrukturen

Gewissenhafte, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise

Sicherer Umgang mit den modernen Kommunikationstechnologien

Organisationskompetenz

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und an Wochenenden

Flexibilität und Mobilität (Führerschein Klasse B, eigenes Kfz für Dienstfahrten)

Wir bieten:

Qualifizierte Einarbeitung

Leistungsgerechte Vergütung

Flexible Gestaltung der Arbeitszeit und Möglichkeit des Homeoffice

Enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen in den Kreisgremien und im Verband sowie der Geschäftsstelle des KSB Steinfurt

Mitarbeit in einem hochmotivierten Team und einem guten kollegialen Betriebsklima

Wenn Sie das Angebot anspricht und Sie sich persönlich und fachlich in das DFB-Projekt einbringen möchten, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte in digitaler Form bis zum 08. Juli 2023 an:

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen Stabsstelle Personal

Jakob-Koenen-Str. 2, 59174 Kamen

Bewerbung@FLVW.de

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen in der Abteilung Vereins- und Verbandsentwicklung der FLVW-Geschäftsstelle Herr Werner Beyer unter der Durchwahlnummer 02307/371-520 gerne zur Verfügung.

