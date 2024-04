Florian Exner freut sich auf Bundesligadebüt

Der erste Einsatz in der Bundesliga ist etwas ganz Besonderes. Das gilt nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Unparteiischen in der höchsten deutschen Spielklasse. Für DFB-Schiedsrichter Florian Exner ist es am kommenden Sonntag so weit, wenn er um 15.30 Uhr die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg anpfeift.

"Die Anspannung ist natürlich groß, aber die Vorfreude überwiegt", blickt der 33-Jährige der Aufgabe mit Respekt entgegen. Der Jurist aus Münster hat im Jahr 2008 als Schiedsrichter für seinen Heimatverein Blau-Weiß Beelen aus dem Kreis Warendorf in Westfalen angefangen. 2014 pfiff er erstmals in der Regionalliga sowie A-Junioren-Bundesliga, 2019 stieg er in die 3. Liga auf. Seit der vergangenen Saison gehört er zum Kader der Zweitligareferees. Und nun die Bundesligapremiere als "Schnupperspiel" - wie kommt es dazu?

"Zeit, ihn mit einer Spielleitung in der Bundesliga zu beauftragen"

"Wir orientieren uns dabei an den in dieser Saison gezeigten Leistungen in der 2. Bundesliga, an der Leistungsentwicklung rückblickend über die aktuelle Saison hinaus und an der Perspektive", erklärt Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Das beurteile die Sportliche Leitung der Elite-Schiris bei Florian Exner "sehr positiv, sodass aus unserer Sicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ihn mit einer Spielleitung in der Bundesliga zu beauftragen".

Die Kulisse kennt Exner bereits aus mehreren Topspielen. So hat er in dieser Saison schon Spiele im Berliner Olympiastadion mit mehr als 52.000 Zuschauern oder in Hamburg mit sogar fast 57.000 Zuschauern geleitet. Bislang hat der Rechtsanwalt seine Erfahrungen bei insgesamt 21 Spielen der 2. Bundesliga, 49 Partien der 3. Liga und zwei Duellen im DFB-Pokal gesammelt.

Achmüller und Kimmeyer an den Seitenlinien

Bedeutet das Vertrauen der Sportlichen Leitung denn automatisch, dass Exner im Sommer fest in die Bundesliga aufsteigt? Fröhlich sagt: "Natürlich liegt es auf der Hand, dass mit dieser Ansetzung auch Überlegungen für die Planung des künftigen Kaders verbunden sind. Aber eins nach dem anderen, wir sind noch mitten in der Saison. Die beste Visitenkarte für die Zukunft ist immer die Spielleitung, die man gerade absolviert hat. Daher wünschen wir Florian am Wochenende viel Glück und Erfolg."

Unterstützt wird Florian Exner beim Debüt an den Seitenlinien von Marco Achmüller und Nikolai Kimmeyer, der 4. Offizielle ist Patrick Schwengers. Als Video-Assistenten sind Felix Zwayer und Holger Henschel im Einsatz.

[mv]