Flick zu Gast bei Frankfurt gegen Fenerbahce

Drei Siege in drei Spielen, 12:0 Tore: Hansi Flick hat im September einen perfekten Einstand als Bundestrainer der Nationalmannschaft gefeiert. Und schon im Oktober stehen die nächsten WM-Qualifikationsspiele an. Am 8. Oktober trifft das DFB-Team, Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J, zunächst in Hamburg auf Rumänien, am 11. Oktober (jeweils ab 20.45 Uhr, live bei RTL) folgt das Auswärtsspiel in Nordmazedonien. Den Kader für die beiden Partien wird Hansi Flick am 1. Oktober bekanntgeben.

Zuvor sind der Bundestrainer und sein Trainerteam bei zahlreichen Spielen in Deutschland und England live vor Ort. Am heutigen Donnerstag wird sich Hansi Flick zunächst die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul anschauen, ehe die Bundesligaduelle 1. FC Köln gegen RB Leipzig am Samstag und VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am Sonntag folgen.

Erst Trainerworkshop, dann nach England

Nach einem Trainerworkshop am kommenden Montag und Dienstag in Frankfurt geht es für Hansi Flick und seinen Assistenztrainer Danny Röhl nach England. Dort stehen neben einem Besuch beim FC Chelsea die Premier-League-Spiele FC Chelsea gegen Manchester City und FC Brentford gegen FC Liverpool am 25. September sowie FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur am 26. September auf dem Programm.

Vor der Kadernominierung wird Flick sich zudem noch die Champions-League-Spiele Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon am 28. September und FC Bayern München gegen Dynamo Kiew am 29. September live im Stadion anschauen.