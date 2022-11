Flick: "Wir wollen alle auf dem gleichen Niveau haben"

Der Countdown zur Weltmeisterschaft in Katar läuft. Die deutsche Nationalmannschaft hat im Oman ihr Quartier bezogen und bereitet sich dort auf die Generalprobe gegen den Gastgeber am Mittwoch (ab 18 Uhr, live bei RTL) vor. Nach dem Abschlusstraining sprechen Bundestrainer Hansi Flick, Neuling Niclas Füllkrug und der Freiburger Christian Günter über Generalprobe, WM-Vorbereitung und das Turnier. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz mitgeschrieben.

Hansi Flick über...

... die Akklimatisierung: Natürlich ist es tagsüber sehr warm, aber heute Abend sind es optimale Bedingungen. Die Temperatur ist sehr angenehm, der Rasen ist top. Es sind optimale Bedingungen für das, was wir vorhaben.

... Thomas Müller: Er hat eine lange Pause gehabt, aber er hat zuletzt gut trainiert. Die Abstimmung mit Bayern München ist sehr gut, deswegen haben wir sein Training hier fortsetzen können. Wir haben auf den offensiven Positionen sehr gute Qualität, die wir auch brauchen, wenn wir im Turnier erfolgreich sein wollen. Wenn die Spieler ihre Topleistungen zeigen, wird es für uns sehr schwierig, uns zu entscheiden.

... das Spiel gegen den Oman: Wir werden darauf schauen, wer eine Pause braucht oder wer 45 Minuten. Wir machen uns sehr viele Gedanken. Wir wollen alle möglichst auf dem gleichen Niveau haben, wenn es darum geht. Es kann durchaus sein, dass wir morgen den einen oder anderen schonen. Thomas Müller und Antonio Rüdiger werden erst am Samstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

... personelle Fragezeichen vor der WM: Grundsätzlich kann es auch im Turnier Fragezeichen geben. Wir müssen uns auf die Bedingungen einstellen. Wir haben einen großen Kader, deswegen haben wir keine großen Bedenken. Sobald Marc-André ter Stegen anreisen kann, wird er anreisen. Er ist auf dem Weg der Besserung.

... Mario Götze: Er hat sehr viele Minuten in den Beinen. Wir überlegen ganz genau, was wir mit ihm machen. Er hat enorme Qualität im letzten Drittel und ist ein Spieler, der den ersten Kontakt sehr gut macht und sich dadurch einen Vorteil erarbeitet. Er kann mit dem ersten Ball die Mitspieler gut einsetzen. Ich sehe ihn als sehr gelöst. Er ist sehr gereift und ich freue mich, dass er hier dabei ist, weil er bewiesen hat, was für ein genialer Fußballer er ist.

... Manuel Neuer: Ich kenne ihn schon sehr lange, er ist ein wichtiger Ansprechpartner und jemand, der sehr große Erfahrung hat. Er ist für mich nach wie vor die Nummer eins auf der Welt.

... die WM-Vorbereitung: Die WM hat andere Maßstäbe, was die Vorbereitung angeht. Man muss ein bisschen anders agieren. Wir müssen sehen, wer noch Minuten und wer eine Pause braucht. Das sind die Diskussionen, die wir haben.

... die Spielidee: Unsere Idee von Fußball ist, dass wir aktiv sind, eine hohe Intensität im Spiel haben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Wir haben die Spieler dazu.

Niclas Füllkrug über...

... seinen Einstand: Die Jungs haben mich toll aufgenommen. Ich freue mich, ein Teil des ganzen zu sein. Ich möchte mit den Jungs gemeinsam erfolgreich sein.

... seine Rolle: Ich hatte heute mein erstes Training, da ist viel Qualität auf dem Platz. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Entwicklungen gehen manchmal im Turnier Wege, die man sich nicht vorstellen kann. Alle müssen ihre Rolle ausfüllen. Wo mein Job liegen wird, werden wir sehen. Mit Sicherheit wird es das eine oder andere Gespräch geben, um Dinge nachzubessern. Dass es direkt perfekt klappt, glaube ich nicht, aber es wäre natürlich schön.

... die Eingewöhnung: Ich versuche im Training viel mitzunehmen und Taktiken aufzusaugen. Ich versuche mich einzugliedern, wie die Mannschaft mich dann braucht.

... seine Nominierung: Am Tag der Nominierung war sehr viel auf meinem Handy los. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Das hat mich tierisch gefreut, dass so viele an mich gedacht haben. Ich habe bisher gar nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es war sehr kurzfristig, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es geht hier Schlag auf Schlag.

... Geduld: Man braucht zu jeder Sekunde einen Spieler zu 100 Prozent, egal ob er spielt oder nicht oder nur eine Minute auf dem Platz ist. Ich werde versuchen, so bereit zu sein, dass es dazu reichen könnte, der Mannschaft auch dann zu helfen, wenn nur noch wenig Zeit zu spielen ist.

... sein Spiel: Als Stürmer hat man andere Möglichkeiten, wenn man nicht von Beginn an spielt. Man könnte als anderer Spielertyp eine Veränderung sein, aber das wird sich zeigen. Ich versuche mich darauf bestmöglich vorzubereiten.

... das Duell mit dem Oman: Der Fokus liegt auf unserem Spiel, in die Abläufe reinzukommen, Selbstvertrauen zu bekommen, so dass wir mit einem positiven Gefühl in die WM starten.

Christian Günter über...

... seine WM-Teilnahme: Bei der WM dabei zu sein ist, für mich sehr emotional. Für einen Fußballer gibt es nichts Größeres, als für sein Land bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Den Moment des Anrufes von Hansi Flick werde ich nie vergessen.

... seine Karriere: Das war in der B-Jugend überhaupt nicht absehbar, dass mein Weg irgendwann einmal hierher führt. Ich habe mir alles sehr, sehr hart erarbeitet und freue mich, dass mit der WM jetzt ein großer Traum in Erfüllung geht.

... die Möglichkeiten des Teams: Die Mannschaft hat eine sehr hohe Qualität, vom ersten bis zum 26. Mann. Wir wollen erfolgreich sein bei diesem Turnier und wenn man als Deutschland hierher fährt, versucht man natürlich das Bestmögliche zu erreichen und das ist, den Titel zu gewinnen. Da ordnen wir alles unter, jeder einzelne Spieler für die Mannschaft und ich bin mir sicher, dann werden wir auch Erfolg haben. Mit der Mannschaft ist alles möglich dieses Jahr, man braucht natürlich auch keine Verletzungen, ein bisschen Glück und dass wir die Leistung auf den Rasen bekommen.

...seine Ziele bei der WM: Ich werde mein Bestmögliches tun, um der Mannschaft zu helfen. Ich will natürlich auch spielen, das steht außer Frage. Aber egal, in welcher Rolle Hansi Flick mich sieht: Ich werde im Training Gas geben, mich anbieten und meine Rolle mit Leben füllen.

...die Generalprobe gegen den Oman: Es ist wieder ein Spiel, bei dem wir uns einspielen können, bei dem man gewisse Abläufe reinbringen kann. Man will jedes Spiel gewinnen und jeder Erfolg tut einer Mannschaft gut, tut uns als Team gut.

[dfb]