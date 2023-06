Hansi Flick nach der Niederlage in Polen: "Uns fehlt das Quäntchen Glück"

Flick: "Wir müssen fighten und gewinnen"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Länderspiel in Polen mit 0:1 (0:1) verloren. Bundestrainer Hansi Flick spricht nach der Partie in Warschau über die Niederlage und erklärt, was besser werden muss. Für einen Debütanten hat der Coach zudem ein Extralob parat.

Frage: Das Ergebnis ist enttäuschend. Wie fällt Ihr Fazit der Niederlage in Polen aus?

Hansi Flick: In der ersten Halbzeit waren wir nicht so im Spiel. Wir hatten zu wenig Tempo und es gab nicht die Tiefenläufe, die wir sehen wollten. Die Standardsituation vor dem Gegentor müssen wir besser verteidigen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen. Wir hatten viele Chancen, Szczesny hat richtig gut gehalten. Vielleicht fehlt uns da auch das Quäntchen Glück.

Frage: In dieser Länderspiel-Saison gab es bisher nur Siege gegen den Oman, Costa Rica und Peru. Muss man sich grundsätzlich Gedanken und Sorgen machen?

Flick: Es gibt Phasen, die dann so verlaufen. Aber wir werden da rauskommen. Ich bin absolut von unserem Weg überzeugt. Ich kann der Mannschaft das Engagement nicht absprechen. Wir brauchen Ergebnisse. Die Überzeugung ist einfach noch nicht da, da müssen wir hinkommen.

Frage: Am Dienstag geht es gegen Kolumbien. Wie wichtig wäre ein Sieg?

Flick: Es wäre wichtig, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause gehen. Ein Sieg würde Vertrauen geben und ein wenig Ruhe reinbringen. Wir müssen fighten und gewinnen, das ist unser Auftrag.

Frage: Es ist noch ein Jahr bis zur Heim-EM. Reicht die Zeit?

Flick: Wir haben ausreichend Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ich bin sicher, dass sie eine sehr, sehr gute EURO spielen kann.

Frage: Sie haben die Mannschaft im Gegensatz zum Ukraine-Spiel auf neun Positionen geändert. Wie würde denn das Gesicht des Teams aussehen, wenn die EM jetzt schon starten würde?

Flick:: Ich muss das Spiel erst einmal sacken lassen und analysieren. Ich bin aber guter Dinge, dass wir eine Mannschaft hinstellen, die gegen Kolumbien einen Dreier holt. Klar ist, dass Ilkay Gündogan spielt.

Frage: Wir haben Sie Malick Thiaw bei seinem Länderspiel-Debüt gesehen?

Flick: Er hat sehr solide und sehr reif gespielt. Er war ein Highlight.

Frage: Florian Wirtz ist bei Leverkusen nach seiner Verletzungspause stark zurückgekommen. Warum klappt es bei ihm in der Nationalmannschaft noch nicht?

Flick: Er braucht eine gewisse Zeit zur Anpassung. Es ist eine andere Mannschaft. Nach seiner langen Verletzung hat er vielleicht eine kleine Schwächephase. Wenn er im Sommer durchschnaufen kann und eine gute Vorbereitung hat, wird er auf dem Niveau sein, auf dem wir ihn uns alle wünschen.

[sid]