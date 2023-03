Flick: "Wir haben viel Leidenschaft und Dynamik gezeigt"

Der Start ins Länderspieljahr ist gelungen, die Zuschauer konnten sich beim 2:0 (2:0) gegen Peru in Mainz über einen überzeugenden Auftritt der Nationalmannschaft freuen. Bundestrainer Hansi Flick ließ die Partie gegen die Südamerikaner im Anschluss Revue passieren und blickte schon voraus auf das Duell gegen Belgien am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bein RTL) in Köln.

Frage: Herr Flick, welche Erkenntnisse haben Sie beim Spiel gegen Peru gewonnen?

Hansi Flick: Es tut gut, dass wir 2:0 gewonnen haben. Unser Ziel war es, dass die Null steht. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alles zu 100 Prozent richtig gemacht haben und noch Luft nach oben ist. Die Mannschaft war aber über 90 Minuten griffig und hat viel Leidenschaft und Dynamik gezeigt. Das waren Dinge, die wir sehen wollten.

Frage: Niclas Füllkrug hat beide Tore erzielt. Ist er bei Ihnen gesetzt?

Flick: Wir benötigen eine gewisse Stabilität und Spieler, die wissen, dass sie spielen. Er hat die Treffer im Stile eines Torjägers, einer Neun gemacht.

Frage: Wie zufrieden waren Sie mit der Doppelspitze?

Flick: Wir hatten im Zentrum viel Personal. Timo Werner hat viele Wege in die Tiefe gemacht und ist sehr wertvoll für die Mannschaft. Dieser Test war sehr erkenntnisreich.

Frage: Wie zufrieden waren Sie mit ihrer Innenverteidigung mit Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter?

Flick: Beide Innenverteidiger haben fehlerfrei gespielt. Aber auch beide Außenverteidiger hatten sehr viel Dynamik. Die Viererkette hat sehr gut agiert.

Frage: Marius Wolf kam auf der Position des rechten Verteidigers zu seinem Debüt. Wie hat er Ihnen gefallen?

Flick: Jeder hat gesehen, dass er sehr viel Dynamik auf seiner Seite entfacht hat. So wie auch beim zweiten Tor. Das war hervorragend rausgespielt. Seine Flanke kam genau zwischen Abwehr und Torwart. So muss es sein. Er hat seine Sache sehr gut gemacht.

Frage: Am Dienstag geht es gegen Belgien. Was erwarten Sie in Köln für ein Spiel?

Flick: Das ist natürlich ein anderes Kaliber. Wir sind froh, dass wir gegen so einen Gegner spielen. Man kann an seinen Aufgaben auch wachsen.

Frage: Planen Sie viele Änderungen für das Spiel?

Flick: Vielleicht wird es den einen oder anderen Wechsel geben. Wir wollen aber das Grundgerüst beibehalten.

