Flick: "Wir haben sehr mutig gespielt"

Sieg zum Auftakt: Im ersten Länderspiel des WM-Jahres 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft souverän 2:0 (2:0) gegen Israel gewonnen. Bundestrainer Hansi Flick baut damit seinen Startrekord aus - acht Siege zum Einstand gelangen vor ihm noch niemandem. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Hansi Flick: Ich bin schon zufrieden, hätte mich aber wahnsinnig über das Gegentor zum Schluss geärgert. Auf diesem Niveau muss man 90 Minuten voll konzentriert sein. Wir haben sehr mutig gespielt, hoch gepresst, Israel hat es teilweise sehr gut gemacht und ist im Verlauf des Spiels immer mutiger geworden. Man kann insgesamt mit allen Mannschaftsteilen zufrieden sein.

Timo Werner: Ich glaube, wir haben uns einige Torchancen herausgespielt, die wir nicht genutzt haben. Nach vier Monaten Pause war das fürs erste Spiel im neuen Jahr ein guter Auftritt. Ich bin Stürmer, ich will so viele Tore schießen, wie ich kann.

Nico Schlotterbeck: Ich muss mich bei Kevin bedanken, dass er den Elfer hält. Ich glaube, dass wir hinten gut verteidigt haben. In den letzten 15 Minuten hatten wir dann nicht mehr so den Zugriff. Aber alles in allem war das von uns hinten ein gutes Spiel.