Flick: "Wichtig, dass man zurückkommt und Stärke zeigt"

Die Nationalmannschaft bleibt unter Bundestrainer Hansi Flick weiter in der Erfolgsspur. Nach dem 2:1 (0:1) im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien in Hamburg äußerte sich Flick dementsprechend zufrieden - genauso wie die Protagonisten auf dem Platz. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Hansi Flick: Gegentore ärgern mich grundsätzlich. Es war danach nicht so einfach, das wegzustecken. Die Mannschaft hat gefightet, alles reingeschmissen und die Zuschauer mitgenommen: Das ist das, was wir wollten. Am Ende ist der Sieg hochverdient. Mich freut es, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch mit einer Leistung, die begeistert. So ein Gegentor gehört zur Entwicklung der Mannschaft dazu. Wenn es mal nicht so läuft, ist es wichtig, dass man zurückkommt und Stärke zeigt, und das haben wir heute gemacht.

Thomas Müller: Ich fand schon, dass wir ein engagiertes Spiel gemacht und viel probiert haben. Umso schöner war es, dass wir uns belohnt haben. Obwohl wir hinten lagen, wurde die Leistung von den Zuschauern honoriert. Die Verbindung zu den Fans war da.

Joshua Kimmich: Wir hätten das Spiel einfacher gestalten können. Wir haben schon einiges an Leidenschaft und Energie in das Spiel gesteckt. Nach dem 0:1 haben wir versucht, direkt das 1:1 zu machen und ein wenig mehr riskiert, da dürfen wir die Restverteidigung nicht vernachlässigen. Die Leidenschaft und die Stimmung im Stadion hat sich auf dem Platz gut angefühlt.

Serge Gnabry: Es war ein hartes Stück Arbeit heute. Wir haben ein gutes Spiel hingelegt, waren klar überlegen und hatten schon in der ersten Halbzeit viele gute Spielzüge, die wir nicht vollendet haben. Der Glaube war immer da, dass wir noch gewinnen.

[dfb]