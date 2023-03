Flick und Di Salvo geben heute Nachmittag ihre Kader bekannt

Bundestrainer Hansi Flick und U 21-Chefcoach Antonio Di Salvo werden heute Nachmittag ihre Kader für die ersten Länderspiele des Jahres bekanntgeben. Nach der Ankunft der Spieler beider Mannschaften in Frankfurt werden Flick und Di Salvo am Montag (ab 11 Uhr) gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor Rudi Völler am DFB-Campus über die anstehenden Aufgaben sprechen. DFB-TV überträgt die Pressekonferenz live.

Die A-Nationalmannschaft startet am Samstag, 25. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), in Mainz gegen Peru in das neue Länderspieljahr. Am Dienstag, 28. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), steigt in Köln das Nachbarschaftsduell mit Belgien. Tickets für die Partie im RheinEnergieStadion sind hier im Ticketshop erhältlich.

U 21 startet gegen Japan ins EM-Jahr

Für die deutsche U 21 beginnt die Vorbereitung auf die EURO in Georgien und Rumänien vom 21. Juni bis 8. Juli am Freitag, 24. März (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben Maxx), mit einem Härtetest in der PSD-Arena in Frankfurt gegen Japan. Am Dienstag, 28. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX), steht ein weiteres Länderspiel in Rumänien an. Karten für die Begegnung gegen Japan sind hier im Ticketshop zu erwerben.

Die heiße Phase der EM-Vorbereitung beginnt für die U 21 am 8. Juni, wenn sich das Team bis zum 18. Juni in Südtirol im Trainingslager auf die EURO einschwört. In Gruppe C trifft die DFB-Auswahl dann am 22. Juni (ab 18 Uhr) zunächst auf Israel, am 25. Juni (ab 18 Uhr) folgt die zweite EM-Partie gegen die Tschechische Republik, ehe am 28. Juni (ab 18 Uhr) das abschließende Vorrundenspiel gegen England folgt. Karten für die EURO sind nun ebenfalls erhältlich.

[dfb]