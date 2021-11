Flick: "ter Stegen und Havertz in der Startelf"

Nochmal alles geben: Nach dem überzeugenden 9:0 über Liechtenstein tritt die deutsche Nationalmannschaft im letzten Spiel der WM-Qualifikation am Sonntag (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) in Armenien an. Vor dem Jahresabschluss sprechen Bundestrainer Hansi Flick und Christian Günter über die Ausgangslage. DFB.de hat mitgeschrieben.

Hansi Flick über...

... Gegner Armenien: Bei der Niederlage gegen Nordmazedonien hatte Armenien den ein oder anderen gesperrten Spieler. Für sie ist es das letzte Heimspiel und wir alle wissen, dass es motiviert, wenn man dann gegen eine große Mannschaft spielt. Mit einer guten Leistung gegen uns können sie die Niederlage gegen Nordmazedonien wettmachen. Wir haben allerdings in den letzten Spielen gezeigt, was wir für eine Qualität haben. Deswegen wollen wir drei Punkte holen und das Länderspieljahr mit einem Sieg beenden.

... die Startelf: Marc-André ter Stegen wird von Anfang an spielen und wir gehen auch davon aus, dass Kai spielen kann. Er hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und deshalb ist er absolut fit und einsatzbereit. Er wird auch von Anfang an spielen.

... Hausaufgaben bis März: Die Hausaufgaben werden wir mit den Spielern und Vereinstrainern persönlich besprechen. Wir haben einen guten Austausch und ich höre mir gerne an, was Vereinstrainer über ihre Spieler sagen. Das deckt sich meistens mit meinen Einschätzungen. Nationalspieler bist du immer, auch in der Zeit, in der wir nicht beisammen sind. Ich erwarte, dass die Kommunikation auf beiden Seiten gegeben ist.

... Thomas Müller: Thomas ist schon immer einer, der präsent ist. Das gefällt mir sehr gut. Er stellt sich nicht in den Vordergrund, ist aber auch neben dem Platz sehr wichtig, weil er die Gruppe pusht und aufweckt. Daher ist er für uns ein sehr wichtiger Spieler. Ich freue mich, dass er in der Mannschaft ist.

... die Unterkunft in Katar: Ich wünsche mir gute Trainingsbedingungen und ein Hotel mit kurzen Wegen. Mit dem FC Bayern waren wir ja bei der Klub-WM in Katar, da hatten wir ein gutes Hotel. Wir werden alle Möglichkeiten prüfen, um der Mannschaft und dem Staff gute Bedingungen zu bieten.

... die deutschen Torhüter: Wir haben ganz klar gesagt, wer die Nummern eins und zwei sind. Jeder muss an die Grenzen gehen und Topleistungen abrufen. Kevin Trapp hat das in den letzten Spielen auch überragend gemacht. Deswegen haben wir jetzt vier klasse Torhüter, im internationalen Vergleich stehen wir da sehr gut da.

... das straffe Kalenderjahr 2022: Ich glaube, dass jeder Einzelne weiß, was von ihm erwartet wird und in welcher Verfassung er sein muss. Wie die einzelnen Maßnahmen aussehen werden, das sehen wir noch. Gerade im Juni, wo wir noch vier Nations League-Spiele haben. Das ist aber auch eine Chance, uns gegen gute Mannschaften zu messen.

... die dünne Personaldecke: Der Fokus liegt auf dem Spiel gegen Armenien. Wir haben einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Das gibt uns natürlich auch einen positiven Blick für die Zukunft. Wir wissen, dass wir noch etwas brauchen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ich sehe immer die Mannschaft, die da ist, und die hat unser absolutes Vertrauen verdient. Wir versuchen, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die als Team die Spiele bestreitet.

Christian Günter über...

... sein Startelfdebüt: Für mich war es eine tolle Erfahrung, von Anfang an auf dem Platz zu stehen und die Nationalhymne mitzusingen. Ich glaube, davon träumt jeder.

... den Plan der Rundumbetreuung: Jeder von uns möchte sich verbessern und die Nationalmannschaft besser machen. Wenn wir da eine Rundumbetreuung kriegen, dann bringt das jeden Einzelnen nach vorne und schlussendlich auch die Mannschaft. Das ist ein sehr guter Ansatz und wird jeden Spieler weiterbringen.

... Bundestrainer Hansi Flick: Unter seiner Leitung ist sehr viel möglich. Bei den Bayern hat er sehr große Erfolge gefeiert. Das Ziel muss sein, wieder ganz vorne mitzumischen und um Titel zu spielen. Ich glaube, da ist Hansi der richtige Mann.

... Corona-Situation innerhalb der Mannschaft: Wir halten uns an die Regeln, an die sich jeder halten muss. Dass Spieler abreisen mussten, gehört zum Business dazu. Manche Spieler sind Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten zwei Jahren erlebt. Wir halten uns an die Hygieneregeln und sind nochmal vorsichtiger. Ansonsten läuft alles weiter wie davor auch.

... das Land Armenien: Ich war noch nie dort. Ich bin gespannt, wie es dort aussieht und freue mich, bei einem Auswärtsspiel dabei zu sein. Ich freue mich auch, die Stadt und das Stadion zu sehen und das einfach mitzuerleben. Letztendlich geht es aber darum, das Spiel zu gewinnen.

... die Verabschiedung von Jogi Löw: Ich glaube, wir haben Jogi in einem sehr schönen Rahmen verabschiedet. Den hat er auch verdient, denn er hat unheimlich viel für den deutschen Fußball getan. Wir haben zusammen gegessen und es gab noch den ein oder anderen Programmpunkt. Ich glaube, es war auch für ihn ein schöner Rahmen.

[dfb]