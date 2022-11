Flick: "Spiel möglichst schnell klarmachen"

Es geht um den Einzug in die K.o.-Runde der WM 2022 in Katar. Am Tag vor dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) sprechen Bundestrainer Hansi Flick und Defensivspieler Lukas Klostermann über die Mittelamerikaner und die Ausgangsposition in Gruppe E. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Hansi Flick über...

... Gegner Costa Rica: Mit Blick auf die Tabelle hat Costa Rica auch eine Chance auf das Achtelfinale. Ein Unentschieden könnte ihnen für die nächste Runde schon reichen, falls Spanien gegen Japan gewinnt. Deshalb gehe ich von einer defensiv eingestellten Mannschaft aus, wie es auch gegen Japan der Fall gewesen ist. Für uns ist es wichtig, dass wir da eine gute Lösung haben.

... die Einstellung seiner Mannschaft: Wir wollen das Spiel möglichst schnell klarmachen, um auf den anderen Platz (das Parallelspiel Spanien gegen Japan; Anm. d. Red.) Druck auszuüben. Aber wir wissen, dass es gegen eine wahrscheinlich sehr defensiv ausgerichtete Mannschaft schwer wird. Ich möchte die Einstellung, die wir auch gegen Spanien gebracht haben, wieder auf dem Platz sehen.

... Gedankenspiele über ein 8:0, das den Achtelfinaleinzug garantiert: Ich glaube, es wäre vermessen und respektlos dem Gegner gegenüber, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu schießen. Wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel. Wenn man wie Costa Rica nach einem 0:7 gegen Spanien so eine Defensivleistung gegen Japan abliefert, kann man nur hohen Respekt zollen. Wir müssen sehen, was uns erwartet und dann schauen, dass wir eine gute Lösung parat haben.

... den Druck, gewinnen zu müssen: Wir haben das Weiterkommen nicht mehr in unserer eigenen Hand, weil wir das erste Spiel nicht so gestaltet haben, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben natürlich den Anspruch, ins Achtelfinale einzuziehen. Wir gehen das Spiel seriös an, und was dann kommt, werden wir sehen. Druck verspüre ich überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich habe das Gefühl, dass es von Training zu Training mit dem Zusammenspiel besser wird.

... personelle Fragezeichen: Es waren soweit alle fit, als ich das Camp verlassen hatte. Alle können heute mittrainieren. Leroy Sané wäre auch schon gegen Spanien von Beginn an einsatzbereit gewesen. Er hat keine Probleme mehr und ist wie so viele andere auch eine gute Option für das Spiel.

... das Dreiermittelfeld mit Kimmich, Goretzka und Gündogan: Es hat gut funktioniert. Ilkay hat es auf der Position des Zehners gut gemacht, auch wenn er die Position sonst nicht spielt. Ich glaube, dass diese Formation erneut machbar wäre.

... Jamal Musiala: Jamal hat etwas Besonderes und tut unserem Spiel sehr gut, um gefährliche Situationen zu kreieren. Er hatte bislang ein bisschen Pech. Wir hoffen, dass der Abschluss demnächst auch dort landet, wo er hin soll. Wir sind aber froh, ihm im Team zu haben. Er ist eine absolute Bereicherung für uns.

... die Führungsqualitäten von Joshua Kimmich: Ich schätze Joshua aufgrund seiner Qualitäten sehr. Er kann Spiele schnell machen und beruhigen. Er geht im Training und im Spiel voran, ist immer hochmotiviert. Ich sehe ihn definitiv als einen unserer Leader. Für uns ist es enorm wichtig, dass wir die Führungsrolle auf mehrere Schultern verteilen. Mit Sicherheit ist er aber einer unserer wichtigsten Spieler.

Lukas Klostermann über...

... seine Fitness: Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich der Mannschaft mit mehr Spielzeit helfen darf. Ganz oben auf meiner Wunschliste steht aber, dass wir das Spiel gegen Costa Rica gewinnen.

... das Zusammenspiel mit Leroy Sané: Leroy hat gegen Spanien und in anderen Spielern gezeigt, dass er ein Spiel allein entscheiden und für magische Momente sorgen kann. Ich bin froh, dass wir ihn haben.

... das Remis gegen Spanien: Ich glaube, dass der späte Ausgleich sehr wichtig war. Das Ergebnis hat ein Stück weit positive Energie vor dem letzten Gruppenspiel freigesetzt. Wir wissen, was auf uns zu kommt. Wir müssen und wollen das Spiel gewinnen und werden gut vorbereitet sein.

... Gegner Costa Rica: Wir bereiten uns intensiv vor und haben uns die beiden Spiele natürlich angesehen. Wir werden auf eine physische und leidenschaftliche Mannschaft treffen, für die es noch um alles geht. Das wissen wir, wir dürfen uns auf ein gutes Spiel freuen. Sie werden versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Wir müssen mutig, flexibel und schnell spielen und sie vor verschiedene Aufgaben stellen. Dann werden wir das Spiel gewinnen.

... Schiedsrichterin Stéphanie Frappart: Die Ansetzung wird keinen Einfluss auf das Spiel haben. Sie hat auch schon Champions League gepfiffen und es einfach verdient, das Spiel leiten zu dürfen. Ich wünsche ihr alles Gute dafür. Es war kein Thema in der Mannschaft. Es ist das normalste der Welt, dass eine Frau ein Spiel pfeift. Ich denke und hoffe, dass es auch Normalität bleibt.

[dfb]