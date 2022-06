Flick: "Riesenkompliment an die Mannschaft"

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Klassiker gegen Italien 5:2 (2:0) durchgesetzt und damit ihren ersten Sieg in der neuen Nations-League-Saison eingefahren. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel in Mönchengladbach gesammelt.

Hansi Flick: Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Es verlangt Respekt, im vierten Spiel so eine Leistung abzurufen. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es war ein Stresstest, weil wir nach den drei Unentschieden einen Sieg gebraucht haben. Wir waren gerade im Mittelfeld sehr ballsicher. Wir freuen uns auf den weiteren Weg bis zur Weltmeisterschaft.

Manuel Neuer: Wir haben an uns geglaubt und hatten viel Selbstvertrauen - es hat von Anfang an gut funktioniert. Man hat gemerkt, dass wir das Spiel dominieren wollten.

Ilkay Gündogan: Ich glaube, dass wir phasenweise richtig guten Fußball gespielt und hochverdient gewonnen haben. Die beiden Gegentore gegen Ende der Partie sind unnötg gewesen. Die Leistung war sehr sehr gut, da möchten wir in den nächsten Spielen dran anknüpfen. Die Raumaufteilung war gut, jeder wollte den Ball haben, wir haben den Gegner zum Laufen gebracht. Wenn wir es so machen wie heute, werden es sehr viele Mannschaften schwer gegen uns haben. Und wenn wir vorne so gnadenlos abschließen wie heute, sind wir auf dem richtigen Weg.

Thomas Müller: Wir haben heute mehr Mut mit reingepackt und haben das Riskiko eines Ballverlustes in Kauf genommen, mit dem Wissen, dass wir den zweiten Ball wegschnappen können. Wir haben uns Torchancen mit einem guten Pressing erarbeitet.

Roberto Mancini (Trainer Italien): Es macht keinen Spaß, 2:5 zu verlieren. Aber so etwas kann passieren. Es lief von Anfang an alles schlecht. Wir haben schlecht verteidigt und zu viele Räume ermöglicht. Es gibt aber auch positive Sachen, auch wenn sie es nicht glauben. Deutschland war physisch und mental überlegen.