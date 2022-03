Flick nominiert Kader für zwei Länderspiele

Am Samstag, 26. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), startet die Nationalmannschaft mit dem ersten Heimspiel in Sinsheim gegen Israel ins WM-Jahr. Drei Tage später, am Dienstag, 29. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), folgt der Klassiker unter Nachbarn gegen Gastgeber Niederlande in Amsterdam.

Den Kader für diese ersten beiden Länderspiele 2022 gibt Hansi Flick, der mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen einen Startrekord als Bundestrainer aufgestellt hat, am heutigen Freitag bekannt.