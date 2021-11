Flick nominiert Kader für letzte Länderspiele des Jahres

Als erstes Team überhaupt hatte sich die Nationalmannschaft Anfang Oktober für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar sportlich qualifiziert. Zwei Spiele stehen vor Beginn des WM-Jahres 2022 in der Qualifikation noch an: Am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft die DFB-Auswahl in der Volkswagen Arena in Wolfsburg auf Liechtenstein, zum Abschluss muss das DFB-Team in der Gruppe J am 14. November (ab 18 Uhr, live bei RTL) in Armenien ran.

Bundestrainer Hansi Flick, der mit fünf Siegen in fünf Spielen in seine Amtszeit gestartet ist, wird den Kader für die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele heute bekanntgeben - hier auf DFB.de .

[al]