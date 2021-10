Flick nominiert Kader am 5. November

Als erstes Team überhaupt hatte sich die Nationalmannschaft Anfang Oktober für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar sportlich qualifiziert. Zwei Spiele stehen vor Beginn des WM-Jahres 2022 in der Qualifikation noch an: Am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft die DFB-Auswahl in der Volkswagen Arena in Wolfsburg auf Liechtenstein, zum Abschluss muss das DFB-Team in der Gruppe J am 14. November (ab 18 Uhr, live bei RTL) in Armenien ran. Bundestrainer Hansi Flick, der mit fünf Siegen in fünf Spielen in seine Amtszeit gestartet ist, wird den Kader für die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele am 5. November bekanntgeben.

Zuvor sind Flick und sein Trainerteam wieder bei zahlreichen Spielen in Deutschland live vor Ort. Assistenztrainer Marcus Sorg schaut sich an diesem Mittwoch zunächst das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln an, dann folgt die Bundesligapartie Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am Samstag, zudem die beiden Champions-League-Duelle Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam am 3. November und Bayer Leverkusen gegen Betis Sevilla am 4. November.

Hansi Flick ist zunächst an diesem Freitag bei der Partie TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC und am Samstag gemeinsam mit Assistenztrainer Danny Röhl bei 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München vor Ort, ehe beide die Champions-League-Partien VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg am 2. November und RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain am 4. November besuchen. Danny Röhl ist am 6. November abermals in Leipzig zu Gast, wenn RB in der Bundesliga Borussia Dortmund empfängt. Bevor sich die Nationalmannschaft in Wolfsburg trifft, schauen sich Flick, Röhl, Sorg und Spezialtrainer Mads Buttgereit am 7. November in Berlin gemeinsam das Bundesligaspiel von Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen an.

[al]