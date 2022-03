Flick nominiert Kader am 18. März

Am Samstag, 26. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), startet die Nationalmannschaft mit dem ersten Heimspiel in Sinsheim gegen Israel ins WM-Jahr. Drei Tage später, am Dienstag, 29. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), folgt der Klassiker unter Nachbarn gegen Gastgeber Niederlande in Amsterdam. Den Kader für diese ersten beiden Länderspiele 2022 gibt Hansi Flick, der mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen einen Startrekord als Bundestrainer aufgestellt hat, am Freitag, 18. März, bekannt.

Vor der Kadernominierung schaut sich Flick am heutigen Mittwoch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain live vor Ort an. Nach dem Besuch des 44. DFB-Bundestages am Freitag in Bonn reist Flick am Samstag nach Freiburg zur Bundesligapartie des SC gegen den VfL Wolfsburg. Vor der Kadernominierung ist der Bundestrainer zudem noch am Mittwoch, 16. März, zu Gast beim Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund.

Hansi Flicks Assistenztrainer Danny Röhl, der gerade seine Pro-Lizenz-Ausbildung absolviert, schaut sich am Sonntag die Bundesligapartie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln an. Assistenztrainer Marcus Sorg war bereits am Dienstagabend in München vor Ort, wo er das 7:1 des FC Bayern im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Salzburg sah.