Flick muss auf Adeyemi verzichten

Bundestrainer Hansi Flick muss beim Jahresauftakt der deutschen Nationalmannschaft auf Karim Adeyemi verzichten. Der 20 Jahre alte Offensivmann vom FC Red Bull Salzburg musste am Sonntag wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Teilnahme an den anstehenden Länderspielen gegen Israel (26. März, ab 20.45 Uhr, live im ZDF) und in den Niederlanden (29. März, ab 20.45 Uhr, live in der ARD) absagen.

Flick hat nun noch 25 Akteure in seinem Kader, die der 57-Jährige am Montagabend in Frankfurt versammelt.