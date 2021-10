Flick: "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen"

Fünfter Sieg im fünften Spiel, das WM-Ticket durch das 4:0 (0:0) in Nordmazedonien gelöst: Bundestrainer Hansi Flick war nach dem Spiel in Skopje durchaus zufrieden. Auch die Spieler zogen ein positives Fazit. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Hansi Flick: Wir haben uns qualifiziert, das war das, was wir wollten. Von der Einstellung muss man der Mannschaft wieder ein Kompliment machen, sie hat nicht nachgelassen. Die erste Halbzeit war manchmal ein bisschen wild, wie gegen Rumänien hat da erst die Präzision gefehlt. Wir haben nach dem ersten Tor nachgelegt und waren konsequent, also können wir zufrieden sein.

Kai Havertz: Alles in allem hat der letzte Pass nach der Pause gestimmt. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, den letzten Pass zu spielen und Chancen zu kreieren. Wir sind gut reingekommen in die zweite Hälfte und hatten das Spiel über 90 Minuten eigentlich im Griff.

Timo Werner: Gegen solche Mannschaften ist es am Anfang immer schwer. Es war gut, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Wenn wir den Gegner 90 Minuten lang so bespielen, ist es eine Frage der Zeit, bis wir treffen.

Leon Goretzka: Wir haben gewusst, dass es heute ein schwieriges Spiel wird. Nordmazedonien ist eine gute Mannschaft, die muss man erstmal müde spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir das gut in Tore umgemünzt.