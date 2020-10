"Flick hat herausragende sportliche und menschliche Fähigkeiten"

Bayern Münchens Erfolgstrainer Hansi Flick ist in Genf als UEFA-Trainer des Jahres gekürt worden. Der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer holte mit dem FC Bayern seit seinem Amtsantritt im November 2019 mit dem Meistertitel, DFB-Pokalsieg, dem Triumph in der Champions League sowie dem europäischen sowie nationalen Supercup gleich fünf Titel und landete bei der Jury-Wahl vor seinen deutschen Trainerkollegen Jürgen Klopp vom neuen englischen Meister FC Liverpool und Julian Nagelsmann von Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig. Auf DFB.de gratulieren Keller und Co.

DFB-Präsident Fritz Keller: "Die Auszeichnung UEFA-Trainer des Jahres ist nicht nur hochverdient, sie freut mich auch ganz außerordentlich für Hansi Flick. Denn sie rückt seine herausragenden sportlichen und menschlichen Fähigkeiten, die in der Vergangenheit vielleicht nicht immer angemessen gewürdigt wurden, ins gebührende Licht. Hansi Flick hat aus dem FC Bayern München eine Mannschaft voller Spielfreude und schier unstillbarem Erfolgshunger geformt und mit ihr sämtliche Titel geholt, die es zu gewinnen gab. Dabei ist er sich selbst, wie wir ihn schon beim DFB kennen- und schätzen gelernt haben, treu geblieben. Seine Wahl ist auch ein Beleg für die Qualität der hervorragenden Trainerausbildung in Deutschland."

Bundestrainer Joachim Löw: "Herzlichen Glückwunsch an Hansi Flick zu dieser großartigen Auszeichnung, die mich nicht mehr überrascht hat. Hansi hat mit dem FC Bayern München in diesem Jahr schließlich keinen Titel ausgelassen. Ich freue mich sehr, dass er nun endgültig in die Riege der Toptrainer nicht nur in Europa, sondern weltweit aufgerückt ist. Die Qualität dazu hatte er schon immer."

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie: "Diese Auszeichnung krönt ein fantastisches Jahr und adelt den Trainer Hansi Flick. Beim DFB haben wir bereits erlebt, was für ein außergewöhnlich guter Trainer er ist mit einem besonderen Gespür für seine Spieler. Erfolge dieser Art sind ohne besondere Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer nicht möglich. Diese großartige Würdigung eines deutschen Trainers wertet auch die Fußball-Lehrer-Ausbildung der DFB-Akademie noch einmal auf, denn auch die weiteren Nominierten Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann wurden in Deutschland ausgebildet."

