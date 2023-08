Flick gibt Kader am Donnerstag bekannt

Bundestrainer Hansi Flick wird am kommenden Donnerstag seinen ersten Kader für die neue Länderspielsaison bekanntgeben. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Samstag, 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Wolfsburg gegen Japan in die Vorbereitung auf die EURO 2024 im eigenen Land. Am Dienstag, 12. September (ab 21 Uhr, live in der ARD), steigt in Dortmund das Nachbarschaftsduell mit Vizeweltmeister Frankreich.

Karten für die Partie in der Volkswagen Arena in Wolfsburg sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Eintrittskarten für die Begegnung mit Frankreich im Signal-Iduna-Park in Dortmund sind hier zu erwerben.