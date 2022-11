Hansi Flick: "Es ist gigantisch, was die Mannschaft geleistet hat"

Zweites Spiel, erster Punkt: Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar dank des 1:1 (0:0) gegen Spanien wieder im Rennen ums Achtelfinale. Nach dem Spiel hat DFB.de die Stimmen der deutschen Protagonisten gesammelt.

Bundestrainer Hansi Flick: Die Mannschaft hat bedingungslos gefightet. Aber wir haben nur einen Schritt gemacht. Wir sind eine Mannschaft. Wir haben, auch wenn es anders zu lesen ist, ein gutes Miteinander. Es ist gigantisch, was die Mannschaft geleistet hat. Ich bin stolz. Es sind Krieger auf dem Platz, die mit Herz spielen. Wenn wir diesen Aufwind mitnehmen - und wir noch mehr Selbstvertrauen bekommen - dann ist viel möglich.

Niclas Füllkrug: Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, das war fürs Gefühl sehr wichtig. Wir haben noch Luft nach oben. Wir brauchen jetzt auch nicht durchzudrehen. Aber wir können hoffen, dass im letzten Spiel alles gut ausgeht.

Manuel Neuer: Es war alles schwierig gegen gut aufgelegte Spanier. Wir haben diesen Fight angenommen und wenig zugelassen über 90 Minuten. Defensiv hat der Verbund von vorne bis hinten alles gegeben. Mit dieser Kompaktheit war es schwer, gegen uns ein Tor zu erzielen. Spanien hat es beim Tor klasse gemacht, das ist schwer zu verteidigen. Dennoch haben wir weiter an uns geglaubt. Das Wichtigste ist: Wir leben noch. Die Entscheidung, die wir jetzt beeinflussen können, ist, das Spiel gegen Costa Rica zu gewinnen.

Ilkay Gündogan: Wir können mit Ergebnis und Leistung leben. Man hat vorher gewusst, dass die Spanier mehr Ballbesitz haben würden. Wir haben es gut verteidigt und am Ende auch die besseren Chancen gehabt. Man merkt an Niclas' Tor, was für Qualitäten er hat. Das war ein brutal wichtiges Tor. Wir haben uns heute die Chance erhalten weiterzukommen. Das ist das Wichtigste.

Thomas Müller: Die Basistugenden, die immer gern gefordert werden, haben wir an den Tag gelegt. Gegen Spanien musst du leiden. Überragend, dass Fülle den so reinnagelt in den Knick. Das ist eine super Story. Aber wir müssen im letzten Spiel gewinnen, um im Turnier zu bleiben.

Leon Goretzka: Das war eine große kämpferische Leistung. Es kann nur so funktionieren bei einer WM. Das Tor von Fülle ist Zielstrebigkeit pur. Wir haben viele Körner gelassen, das merkt man dann auch vorm Tor.

Joshua Kimmich: Zum Glück haben wir das Unentschieden noch geholt. Gefühlt hatte Spanien mehr vom Spiel. Wir wussten vorher, dass wir viel laufen müssen. Gefühlt hatten wir trotzdem die besseren Chancen. Wir hatten eine große Chance mehr, mit bisschen Glück können wir es sogar noch gewinnen. Aber das Unentschieden geht in Ordnung. Es war auf jeden Fall eine Steigerung. Wir hatten einige interessante Ballgewinne, bei denen auch mehr hätte herausspringen können.

