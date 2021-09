Flick: "Es freut mich, dass wir die Zuschauer so mitnehmen konnten"

Überzeugender Auftritt: Nach dem klaren 6:0 (4:0) der deutschen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien in Stuttgart zeigte sich nicht nur Bundestrainer Hansi Flick zufrieden. DFB.de mit den Stimmen. zum Spiel.

Hansi Flick: Es war der nächste Schritt, den wir gemacht haben. Die Mannschaft kann froh sein über die Leistung, die sie gebracht hat. Jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir haben eine enorme Qualität in der Mannschaft. Es ist aber wichtig dass man liefert, wenn es zählt und das haben wir heute getan. Die Stimmung war heute fantastisch auf den Rängen, deswegen freut es mich, dass wir die Zuschauer so mitnehmen konnten.

Serge Gnabry: Heute waren wir gut vor dem Tor, haben auch noch ein paar Chancen liegen gelassen. Im Endeffekt haben wir früh geführt, danach lief das Spiel in unsere Richtung. Es war heute ein guter Sieg. Wir nehmen die Euphorie mit, um am Mittwoch in Island nochmal zu punkten und ein gutes Spiel abzuliefern.

Leon Goretzka: Es war ein ganz anderes Spiel heute. Trotzdem war es eine außergewöhnliche Atmosphäre, man hat eine große Freude auf den Rängen gespürt. Wir haben uns heute Einiges vorgenommen, hatten uns den Start unter Hansi Flick so vorgestellt wie heute. Wir haben heute viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In Island gilt es jetzt, die Leistung zu wiederholen und konstant auf einem hohen Level zu performen. Die Begeisterung der Fans ist für uns Balsam auf der Seele.

Timo Werner: Dreimal habe ich hier Länderspiele gespielt und dreimal getroffen, Stuttgart ist wohl ein gutes Pflaster für mich. Ich glaube, dass unser Spiel darauf beruht, dass wir aus Ballgewinnen Chancen kreieren. Das war heute super, wir sind viel mehr in unser Spiel gekommen.

Jonas Hofmann: Die Tore tun gut am Anfang, wir haben super Gegenpressing gespielt, waren spiel- und kombinationsfreudig. Rundum war es eine riesen Steigerung zum Liechtenstein-Spiel.