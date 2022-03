Flick erhält Bayerischen Verdienstorden

Hansi Flick ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der Bundestrainer erhielt die Auszeichnung am heutigen Montag im Antiquarium der Münchner Residenz aus den Händen des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Flick, der aus Baden-Württemberg stammt, hatte vor seiner Rückkehr zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) und zur Nationalmannschaft, mit der er 2014 in Brasilien als Co-Trainer Weltmeister geworden war, als Cheftrainer des FC Bayern München sieben Titel in zwei Jahren gewonnen - unter anderem die Champions League, die Klub-Weltmeisterschaft, den DFB-Pokal und zweimal die Deutsche Meisterschaft.

Am Montag wurden in München insgesamt 47 Persönlichkeiten ausgezeichnet, neben Hansi Flick unter anderen Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die frühere Skirennläuferin und Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch sowie der ehemalige Skirennläufer Christian Neureuther. "Die Verleihung ist auch Signal der Hoffnung in schwerer Zeit", twitterte Markus Söder. "Alle stehen für ein modernes und karitatives Bayern."

Neuer, Müller, Lahm und Schweinsteiger bereits ausgezeichnet

In den vergangenen Jahren waren bereits die Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Manuel Neuer (2021) und Thomas Müller (2019) sowie die beiden früheren Nationalspieler und 2014er-Weltmeister Philipp Lahm (2021) und Bastian Schweinsteiger (2018) mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden.

Der Bayerische Verdienstorden ist durch das Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden vom 11. Juni 1957 geschaffen worden. Er wird "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" verliehen. Eine Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist, dass die Zahl der lebenden Ordensträger auf 2000 begrenzt ist.

[al]