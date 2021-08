Flick empfängt Nationalspieler in Stuttgart

Bundestrainer Hansi Flick hat am Sonntagabend in Stuttgart zunächst 21 seines insgesamt 26 Spieler umfassenden Kaders für die anstehenden drei Spiele in der WM-Qualifikation begrüßen können. Jonas Hofmann und Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg), die allesamt am Sonntag noch mit ihren Mannschaften in der Bundesliga spielten, wurden später am Abend im Quartier der deutschen Nationalmannschaft erwartet. Thilo Kehrer, dessen Verein Paris Saint-Germain am späten Sonntagabend noch in der Ligue 1 bei Stade Reims antrat, reist am Montag an.

Bei Hansi Flicks Debüt als Bundestrainer trifft die Mannschaft am 2. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in St. Gallen auf Liechtenstein. Es folgt die Heimpartie in Stuttgart am 5. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Armenien, ehe das DFB-Team am 8. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Reykjavík gegen Island spielt.