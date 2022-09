Flick: "Die Niederlage wirft uns nicht um"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Topspiel in der Nations League gegen Ungarn mit 0:1 (0:1) verloren. DFB.de hat die Stimmen aus Leipzig zur knappen ersten Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick gesammelt.

Hansi Flick: Die Niederlage wirft uns nicht um. Wir wissen jetzt, um was es geht. Es hat uns die Augen geöffnet, es ist jetzt besser, dass wir verloren haben, als dann bei der WM. Wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt, wir waren nicht aktiv, haben ohne Selbstvertrauen gespielt und haben zu viele leichte Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit war es rein formell sehr gut, aber wir haben uns zu wenig Torchancen erspielt.

Jonas Hofmann: Wir haben in der ersten Halbzeit vieles verschlafen. Wir haben in der zweiten Halbzeit versucht, schneller zu spielen. Natürlich sind wir dominant gewesen, haben uns aber nur wenige hundertprozentige Chancen herausgespielt. Es hat der letzte Pass und die letzte präzise Flanke gefehlt. Wir haben nie einen freien Schuss in der Box gehabt. Wir haben eigentlich die Qualität, um etwas herauszuspielen, aber das war einfach zu wenig. Die Niederlage haut uns jetzt nicht um, das nervt heute, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.

Joshua Kimmich: Wir haben in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden, viel zu viele Fehler gemacht. Ungarn hat nicht das auch nicht schlecht verteidigt, aber gerade weil wir das wussten, war das heute sehr enttäuschend. Wir können und werden das gegen England besser machen.

Thomas Müller: Die erste Halbzeit war wirklich enttäuschend. Viele haben aktuell im Verein nicht die leichteste Zeit, wir haben heute nicht die Power auf den Platz gebracht. Der Wille, in der Gruppe auf Platz eins zu springen, war da, aber wir stehen auch wenn es mal nicht so gut läuft, zusammen. Ungarn ist nicht dieser kleine Name, den man gerne so ließt. Wir konnten leider den Bock in der zweiten Halbzeit nicht mehr umstoßen, auch wenn da vieles besser lief. Leider konnten wir den Fans das 1:1 nicht mehr präsentieren, deswegen stehen wir jetzt relativ argumentlos da.

[dfb]