Flick: "Das Spiel ist etwas ganz Besonderes"

Am Tag vor dem abschließenden Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft im Londoner Wembleystadion gegen Gastgeber England beantworteten Bundestrainer Hansi Flick und Nationalspieler Jamal Musiala auf der Pressekonferenz die Fragen der Medienvertreter. DFB.de hat mitgeschrieben.

Hansi Flick über ...

... das Duell gegen England: Natürlich ist das Spiel etwas ganz Besonderes. Es ist ein absoluter Klassiker in einem der schönsten Stadien der Welt. Die Mannschaft freut sich auf morgen, wir haben ein bisschen was gutzumachen.

... Abwehr ohne Antonio Rüdiger: Natürlich müssen wir Antonio ersetzen, wie müssen wir noch überlegen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Niklas Süle hat das auf seiner Position gut gemacht, man kann den Dortmunder Block mit Nico Schlotterbeck bilden, weil sie eingespielt sind. Aber auch Matthias Ginter und Armel Bella Kotchap können das spielen. Ich habe gesagt, dass die Zeit der Experimente vorbei ist, aber rein taktisch wollen wir vielleicht gewisse Dinge nochmal probieren. Wir wollen den Spielern das Vertrauen schenken, sind die Automatismen noch einmal durchgegangen.

... die Stimmung im Team: Man merkt, dass es alle mitgenommen hat. Wir hatten uns mehr vorgenommen, das war nicht das, was wir können. Es war die schlechteste Leistung in den letzten 14 Spielen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es wesentlich besser, aber wir haben uns nur eine Torchance erspielt. Man muss auch dazu sagen, dass Ungarn auch hervorragend verteidigt und ihre Chancen genutzt haben.

... die Torwartposition: Ich gehe davon aus, dass Marc-André ter Stegen morgen im Tor steht.

... die schlechte Form Englands: Ich bin oft in England und finde, dass die Premier League die beste Liga der Welt ist. Der Kader ist herausragend. Man muss sehen, dass sie sehr viele Spiele haben und dass man das auch das eine oder andere Mal sieht. Man hat gespürt, dass die Mannschaft nicht ganz frisch ist. Es ist eine tolle Mannschaft gegen die es für uns schwer wird. Wir müssen einen Top-Tag haben, um bestehen zu können.

... Jamal Musiala: Jamal wird morgen spielen, ich glaube nicht, dass er jetzt überrascht ist. Für ihn wird es eine tolle Sache in Wembley zu spielen. Kann für uns Situationen lösen, antizipiert sehr gut und hat viele Ballgewinne in der Defensive. Ich bin froh, dass er für Deutschland spielt.

... die Bedeutung des letzten Pflichtspiels: Grundsätzlich ist es immer wichtig, dass man gewinnt, weil es der Mannschaft und dem Team dahinter eine positive Stimmung und Vertrauen in ihre Qualität gibt. Spiele wie das gegen Ungarn gehören aber auch dazu. Wir dürfen das Vertrauen in die Mannschaft nicht verlieren und das tun wir auch nicht. Ich vertraue der Mannschaft absolut. Die Spieler haben teilweise auch andere Dinge im Kopf vom Verein und durch die Champions League auch eine sehr hohe Belastung. Ich bin aber der Überzeugung, dass es den Spielern noch einmal einen richtigen Schub gibt, wenn der WM-Kader feststeht.

... das Timing des Duells gegen England: Ich würde auch gern nochmal gegen Ungarn spielen, um zu zeigen, dass wir da auch die Mittel haben. Es macht natürlich auch enorm viel Spaß sich gegen England mit den Besten der Besten messen zu können, das wird das Spiel auch zeigen.

... seine Erwartungen: Was mir in der ersten Halbzeit gegen Ungarn gefehlt hat, war die Überzeugung. Dadurch hat man das Gefühl gehabt, jeder ist ein bisschen unsicher in seinen Aktionen. Wir wollen eine Mannschaft auf dem Platz haben, die weiß, was sie zu tun hat und die Spaß am Fußball hat. Das sind die Dinge, die ich morgen sehen will.

Jamal Musiala über ...

... seine Gefühle in England: Ich fühle mich immer gut, wenn ich in England bin. Ich bin motiviert, gegen England zu spielen. Bei meiner Vorgeschichte macht mir das sehr viel Spaß und richtig Bock.

... Wembley-Erfahrung: Ich weiß nicht genau, wie oft ich hier gespielt habe. Ich hatte hier ein paar Schulspiele bei Turnieren. Das Stadion ist wahnsinnig und die Stimmung ist immer cool. Ich will immer spielen, egal wie viele Minuten. Ich bin immer hungrig, zu spielen.

... den Druck vor der WM: Ich habe mir vorgenommen, mich weiterzuentwickeln. Der Weg, den ich gehe, ist gerade gut. Ich fühle keinen extra Druck, ich will einfach dem Team helfen.

... seine Einstellung: Ich habe immer dieselbe Einstellung. Ich versuche, im Spiel alles zu geben. Die gleiche Motivation habe ich für jedes Spiel. Ich lasse meine Mentalität nicht durch Umstände ändern.

... seine Entscheidung für Deutschland: Ich wollte als Kind immer in großen Spielen dabei sein. Es war keine leichte Entscheidung, die ich mit meiner Familie und anderen Leute getroffen habe. Ich bin mit ihr aber sehr zufrieden.

... die Stimmung: Die Stimmung ist nicht gut nach so einem Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir waren sauer, weil wir wissen, dass wir mehr Qualität haben. Wir haben zurückgeschaut, aber werden nicht mehr so viel darüber nachdenken und schauen jetzt nach vorne auf das England-Spiel und die WM.

... das Duell mit England: England hat viel Qualität. Für beide Mannschaften ist es das perfekte Spiel, beide wollen mit Selbstvertrauen in die WM gehen. Ich war wegen der Stärke des englischen Kaders über die Ergebnisse ein wenig geschockt.

[dfb]