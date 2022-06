FLB sucht Mitarbeiter*in für Presse- und Öffentlichtkeitsarbeit

Der Fußball-Landesverband Brandenburg e.V. (FLB) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ca. 620 Vereinen und 100.000 Mitgliedern und der größte Sportfachverband im Land Brandenburg.

Der FLB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bevorzugt ab 01.08.2022,

eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

auf Vollzeitbasis.

Ihre Aufgaben umfassen:

Redaktionelle Verantwortung für alle Veröffentlichungen (Website, Social Media, Broschüren, Newsletter, Pressemitteilungen etc.)

Erstellung und Bearbeitung von Text- und Bildbeiträgen für die Medienkanäle des FLB in Abstimmung mit den Kollegen/Kolleginnen

Leitung und Organisation der Öffentlichkeitsarbeit (PR) des Verbandes

Entwicklung eines Medien- und Kommunikationskonzeptes für den FLB

Bearbeitung von Medienanfragen und Koordination von Interviews

Interaktiver regelmäßiger Austausch mit Pressevertretern

Planung und Betreuung von Kampagnen und Projekten

Begleitung von FLB-Veranstaltungen, bspw. als Moderator und/oder Fotograf und Ansprechpartner für Pressevertreter

Ihre Voraussetzungen sind:

Ein abgeschlossenes Studium der Medienwissenschaften, PR, Journalismus oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikative und positive Ausstrahlung

Kreativität, Stilsicherheit und Sprachgewandtheit

Ein Gespür für digitale Themen und Trends

Komplexe Themen verständlich und zielgruppengerecht aufbereiten

Sicherer Umgang mit MS Office 365

Strukturierte, serviceorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

Kenntnisse im Brandenburger Amateurfußball

Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten Team an. Der FLB fördert und unterstützt seine Mitarbeiter*innen in einem attraktiven Arbeitsumfeld und Angeboten. Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für 1,5 Jahre bis zum 31.12.2023 zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Sollten Sie Interesse haben, dann freuen wir uns auf den Eingang Ihrer Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail an die Geschäftsführerin Anne Engel, anne.engel@flb.de bis zum 30.06.2022.

