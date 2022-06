FLB sucht Finanzbuchhalter*in/Mitarbeiter*in Finanzen (w/m/d)

Der FLB sucht für die Abteilung Finanzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Teilzeit eine*n

Finanzbuchhalter*in/Mitarbeiter*in Finanzen (w/m/d)

Ihre Aufgaben umfassen:

Kontierung und Buchung im Kreditoren- und Debitorenbereich

Vorbereitung und Durchführung des Zahlungsverkehrs

Unterstützung bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Unterstützung bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen

Ihre Voraussetzungen sind:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Berufserfahrung im Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung

sicherer Umgang mit MS Office 365

strukturierte, serviceorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

Kenntnisse im Brandenburger Amateurfußball

Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten Team an. Der FLB fördert und unterstützt seine Mitarbeiter*innen in einem attraktiven Arbeitsumfeld und Angeboten.

Sollten Sie Interesse haben, dann freuen wir uns auf den Eingang Ihrer Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail an die Geschäftsführerin Anne Engel, anne.engel@flb.de bis zum 12.07.2022.

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführerin, Frau Anne Engel, unter der Telefonnummer 0151 4260 2763 gerne zur Verfügung.

Bitte beachten: Die im Zuge der Bewerbung aufgenommenen persönlichen Daten werden beim FLB gespeichert, genutzt und nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

[flb]