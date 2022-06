FLB sucht Cheftrainer*in (m/w/d)

Der Fußball-Landesverband Brandenburg e.V. (FLB) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ca. 620 Vereinen und 100.000 Mitgliedern und der größte Sportfachverband im Land Brandenburg.

Der FLB sucht für die Abteilung Talentförderung ab 01.08.2022 befristet bis zum 30.06.2025 in Vollzeit einen

Cheftrainer (w/m/d)

Ihre Aufgaben umfassen:

Steuerung und Leitung Verbandsleistungszentrum (männlich und weiblich)

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratung (Lenkungsausschuss)

Verantwortlich für die Einschulung an den Sportschulen (männlich und weiblich)

Zusammenarbeit, Austausch und Abstimmung mit den Verbundpartnern Schule und Verein

Arbeiten mit Verbandsauswahlmannschaften

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trainingslagern, Testspielen und NOFV-/DFB-Länderpokale mit Landesauswahl Mannschaften im männlichen Bereich

Zusammenarbeit und Austausch mit dem Stützpunktkoordinator und DFB-Stützpunkttrainern in Brandenburg

Hauptverantwortlicher Verbandssportlehrer der Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung

Mitarbeit Haushaltsplanung Abteilung Talentförderung

Ihre Voraussetzungen sind:

Gültige A-Lizenz des DFB als Mindestanforderung

Erfolgreich abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem, pädagogischem oder vergleichbarem Studien- oder Ausbildungsschwerpunkt

Praktische Erfahrungen als Trainer in der Vereins- oder Verbandsarbeit

Identifikation mit der Sportpolitik des Verbandes

Verantwortungsbewusstsein, selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise und die Bereitschaft zur Tätigkeit an Wochenenden und in den Ferien

Flexibilität, Organisationsgeschick, kommunikative und positive Ausstrahlung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Teamplayer

Führerschein der Klasse B

Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

Gute Präsentationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten Team an. Der FLB fördert und unterstützt seine Mitarbeiter*innen in einem attraktiven Arbeitsumfeld und Angeboten.

Sollten Sie Interesse haben, dann freuen wir uns auf den Eingang Ihrer Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail an die Geschäftsführerin Anne Engel, anne.engel@flb.de bis zum 12.07.2022.

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführerin, Frau Anne Engel, unter der Telefonnummer 0151 4260 2763 gerne zur Verfügung.

Bitte beachten: Die im Zuge der Bewerbung aufgenommenen persönlichen Daten werden beim FLB gespeichert, genutzt und nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht.



