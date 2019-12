Fjortoft, Rehhagel, Schachinger: Programm der DFB-Kulturstiftung auf Buchmesse

Jan Age Fjortoft hat vieles in seinem Leben erreicht. Der Norweger ist Teammanager seiner Nationalmannschaft und Sky-Experte in Deutschland. Er hat 620 Pflichtspiele in vier Ländern bestritten und dabei 307 Tore geschossen. Von ihm stammen ziemlich originelle Fußballer-Zitate, wie etwa nach Eintracht Frankfurts Klassenverbleib 1999, als er sagte: "Jörg Berger ist ein so guter Trainer, der hätte auch die Titanic gerettet" oder ein Jahr später: "Ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht. Aber die Überlebenden wären topfit gewesen."

Für die Ewigkeit aber bleibt sein Tor vom 29. Mai 1999, als er mit einem Strafraum-Übersteiger die Eintracht zum Klassenverbleib schoss. Mit links schob er den Ball vorbei an Andreas Reinke ins Lauterer Tor, natürlich in der letzten Spielminute. 20 Jahre später ist der heute 52-Jährige einer der vielen interessanten Gäste im Kulturstadion auf der Frankfurter Buchmesse.

DFB-Kulturstiftung bietet abwechslungsreiches Programm

In Halle 3.1.der Buchmesse bietet die DFB-Kulturstiftung gemeinsam mit der gemeinnützigen Bildungsorganisation "LitCam" am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm aus Lesungen, Buchvorstellungen und Talks.

"Seit elf Jahren präsentiert die DFB-Kulturstiftung Fußballthemen auf der Frankfurter Buchmesse. Angesichts der tollen Gäste und aktuellen Themen bin ich mir sicher, dass auch dieses Jahr das Kulturstadion gut gefüllt sein wird", sagt Stiftungsgeschäftsführer Olliver Tietz.

Immer geht's um Fußball, oft ums diesjährige Gastland der Buchmesse Norwegen, etwa wenn Otto Rehhagel begleitet von Spielern der norwegischen und deutschen Autoren-Nationalmannschaft zu Gast sein wird. Rehhagel mutet sich noch mal eine schwere Aufgabe zu: Er trainiert die "Autonama", für die etwa Moritz Rinke ("Also sprach Metzelder zu Mertesacker", "Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel") und Wolfram Eilenberger ("Zeit der Zauberer") auflaufen. Gegner ist am Samstag, 19. Oktober (ab 18 Uhr), auf dem Platz der SG Bornheim (Berger Straße 385 B) Norwegens Autoren-Nationalmannschaft. Tonio Schachinger besucht am Sonntag um 12 Uhr das Kulturstadion auf der Buchmesse. "Nicht wie ihr", das Debüt des österreichischen Schriftstellers, hat es als einer von fünf Romanen auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft – bemerkenswert für eine Erzählung aus dem Fußball.

Auch Weltmeister Brehme in Frankfurt vor Ort

Seit ihrer Gründung hat die DFB-Kulturstiftung mehr als 300 lokale und überregionale Projekte mit rund 4,2 Millionen Euro gefördert und durchgeführt. Partner und Mitförderer der Stiftungsinitiativen sind unter anderem das Goethe-Institut und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird ebenfalls zu Gast im Kulturstadion sein, wie auch Alexander Rosen, Sportdirektor der TSG Hoffenheim, Weltmeister Andreas Brehme, der mit Fußballmuseums-Direktor Manuel Neukirchner das offizielle Werk der Hall of Fame des deutschen Fußballs vorstellt, und "der weiße Pelé" Ansgar Brinkmann.

Die meisten Eintracht-Fans werden wohl am Samstag um 11 Uhr vorbeischauen, um noch einmal die Story vom Übersteiger zu hören. Erst ein Tor, dann Legende, jetzt Teil der Fußball-Kultur.

Das KULTURSTADION ist eine Veranstaltung der DFB-Kulturstiftung in Kooperation mit der LitCam gGmbH. Öffnungszeiten: Samstag, 19. Oktober und Sonntag, 20. Oktober (jeweils ab 10 Uhr). Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1., Stand B 33. Der Eintritt ist für alle Besucher der Frankfurter Buchmesse kostenlos.

