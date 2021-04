Fischinger ist neuer Trainer beim SC Sand

Alexander Fischinger kehrt als Trainer zum SC Sand in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga zurück. Der 57 Jahre alte Fußball-Lehrer folgt auf Nora Häuptle, die am Dienstag beim stark abstiegsgefährdeten Klub von ihren Aufgaben entbunden worden war.

Fischinger trainierte bereits in der Spielzeit 2015/2016 den Bundesligisten und schaffte neben dem Klassenverbleib den Einzug ins DFB-Pokalfinale. "Der SC Sand liegt mir am Herzen", so Fischinger bei seiner Vorstellung am heutigen Mittwoch.

"Wir sind sehr froh, dass Alex so kurzfristig zugesagt hat und davon überzeugt, mit ihm dieses Ziel zu erreichen", sagt Manager Gerald Jungmann. Der Rückstand auf den rettenden zehnten Tabellenplatz beträgt vier Spieltage vor Saisonende zwei Punkte.

[sid/bt]