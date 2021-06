First come, first serve: 1000 individuelle Spielerdosen

Pünktlich zur EURO 2020 kommen die limitierten 0,33l Dosen unseres Gründungspartners Coca-Cola mit den Namen und Abbildungen von 23 Nationalspielern sowie von Bundestrainer Joachim Löw auf den Markt. Dort, wo eigentlich Werner, Kimmich und Co. zu sehen sind, kann nun dein Gesicht landen! Denn 1000 Fan Club-Mitglieder haben die exklusive Chance, sich eine Spielerdose in ihrem individuellen Design komplett kostenlos nach Hause liefern zu lassen. Es gilt: First come, first serve!

Am Mittwoch (2. Juni) verschicken wir an unsere Fan Club-Mitglieder einen Newsletter mit Link und zugehörigen Code. So können die ersten 1000 Fans ihre Coca-Cola-Dose mit einem eigenen Foto personalisieren. Wer den Newsletter bisher noch nicht abonniert hat, kann dies hier nachholen. Wichtig: Loggt euch vorher mit euren Zugangsdaten ein, da den Fan Club-Newsletter nur angemeldete Mitglieder abonnieren können.